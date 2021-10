Dat had het sterrenmeisje graag gehoord: er bestaan nu tattoos die vervagen na 1 jaar

Inkt in je lijf, het is populairder dan ooit. Maar wie er stiekem van droomt, heeft één grote reden om het niet te doen: het staat voor áltijd op je lichaam. Of verandert dat binnenkort? In een shop in New York zetten ze sinds kort tattoos die na een jaar verdwijnen. En die zijn razend populair.

Elke dag krijgt tattoo-artiest Jasper De Jonge van Sinsin Tattoo in Antwerpen mensen over de vloer die de naam van hun geliefde willen laten tatoeëren. “En dan nog liefst op een heel zichtbare plaats”, zegt hij. Gewaagd. Voor je ’t weet word je elke keer je in de spiegel kijkt, herinnerd aan je ex. En zo knap en lief was Tony bij nader inzien toch ook weer niet.

Dat tattoos voor het leven zijn, is wat ze nog het meest typeert. Maar net dat verandert nu. Want in New York brachten creatieve tatoeageartiesten een wel heel opvallende innovatie op de markt: tattoo-inkt die na een tiental maanden vervaagt. “Je stijl verandert, dus waarom zou je tattoo permanent moeten zijn?”, schrijven ze op hun website.

Tweehonderd tests op eigen lichaam

‘Ephemeral Tattoo’ heet de shop in Brooklyn waar die artiesten sinds maart 2021 aan het werk zijn. Maar liefst zes jaar deden ze erover om samen met scheikundige ingenieurs en dermatologen hun bijzondere tattoo-inkt te creëren. Met het team ontwikkelden ze een vijftigtal inktformules en deden ze zo’n tweehonderd tests, allemaal op hun eigen lichaam.

Klinkt luguber, maar de inkt die Ephemeral Tattoo gebruikt, is altijd al honderd procent veilig geweest, zegt mede-oprichter Josh Sakhai. “We gebruiken alleen producten die door de FDA (Food and Drug Administration, red.) goedgekeurd zijn voor gebruik in cosmetica en medische formules. En die al jaren door tattoo-artiesten gebruikt worden.”

De magie zit ’m in de samenstelling van de inkt. Die is gemaakt van biologisch afbreekbare polymeren, deeltjes die je lichaam kan afbreken. De inkt verdwijnt vanzelf uit je huid, maar omdat dat proces heel traag gaat, heb je er toch zo’n negen tot vijftien maanden genot van. “Dat schommelt, naargelang de samenstelling van je huid, de plaatsing van de tattoo, hoeveel je ermee in de zon komt en hoe goed je de tattoo verzorgt”, zegt Sakhai. Bij sommigen begint de tattoo na vijf maanden te vervagen, bij anderen pas na acht.

Verder verschilt zo’n ‘Ephemeral Tattoo’ niets van een echte. Je krijgt de inkt in je lijf geïnjecteerd met echte naalden, door een echte tatoeëerder. Ja, dat doet een beetje (of een beetje veel) pijn en ook qua designs zijn er geen beperkingen. Het enige kleine verschil is dat je de tattoo achteraf iets langer moet verzorgen met een zalfje. “Zo’n vier tot zes weken”, zegt Sakhai. Bij een gewone tattoo volstaat twee tot drie weken meestal.

Zal de toekomst van tattoos veranderen?

Niet erg, vinden de Amerikanen duidelijk, want ze vallen als een blok voor de ‘one year tattoo’. Sinds de opening is het aantal afspraken bij ‘Ephemeral Tattoo’ elke maand al verdubbeld. Begin juli was er nog een wachttijd van acht maanden. Die is ondertussen ongetwijfeld nog langer. Investeerders zijn ook fan. Amper vier maanden na de opening haalde ‘Ephemeral Tattoo’ twintig miljoen dollar aan financiering binnen. Ka-ching.

‘Ephemeral Tattoo’ gelooft dat ze de toekomst van de tattoo-industrie zullen veranderen. Ze willen ’m inclusiever maken. Laagdrempeliger, voor iedereen. Zodat iedereen een echte tattoo-ervaring kan hebben, zonder zorgen. Het bedrijf is volop aan het uitbreiden. Net nog opende er een tweede vestiging in Los Angeles. Wie weet duurt het niet eens meer zo lang voor ze ook bij ons zijn.

