Dankzij kaskraker ‘Black Widow’ zijn koperkleurige lokken een trend. “De lijn tussen een prachtige haarkleur en een mislukte tint is zeer dun”

Rossekop: niet langer een scheldwoord, maar in de mode. Dankzij Black Widow, de langverwachte Marvel-kaskraker met de ravissante Scarlett Johansson in de hoofdrol, worden koperkleurige lokken dé haarkleur van komende herfst genoemd. Kapper Pascal van Loenhout analyseert de trend. “Copy-paste niet zomaar de haarkleur. Je kapsel moet passen bij je huidtint én de kleur van je ogen.”

Ros haar en sproetjes, het zijn niet altijd uiterlijke kenmerken geweest waarmee je uitpakte. Maar het tij is gekeerd. Loop je er van nature niet mee rond, dan kan je sproetjes simpelweg laten tatoeëren. Klopt, fopsproetjes zijn in opmars. En steeds vaker meten kappers hun klanten een roodharige coupe aan.

Meer zelfs: koperkleurige lokken zouden dé haarkleur van het volgende seizoen worden. En daar heeft actrice Scarlett Johansson veel mee te maken. Ze kroop voor de nieuwste Marvel-creatie opnieuw in de huid van haar superheldenpersonage Black Widow, die al te zien was in de bejubelde ‘Avengers'-filmreeks. Het rode haar van hoofdpersonage Natasha Romanoff ziet er geweldig uit in Black Widow, en dat heeft veel vrouwen overtuigd om toe te treden tot de roodharigen-club. Al kort nadat de film te zien was in de bioscopen en op Disney+, schoten de Google-zoekopdrachten naar koperkleurig haar de hoogte in.

(Lees verder onder de video.)

Het is niet voor het eerst dat kapsels in kaskrakers zorgen voor een heuse trend. Na de lancering van de liveaction-film over Cruella De Vil, werd de Disney-slechterik hét stijlicoon bij de kapper. “Sommige films leiden inderdaad tot fashion statements”, weet kapper Pascal van Loenhout. “Die kaskrakers worden in de regel geproduceerd in Hollywood, en die sets staan in de kapperswereld bekend om hun getalenteerde coloristen. Raakte je geïnspireerd door het kapsel van Scarlett Johansson en wil je de coupe zelf uittesten, weet dan dat je je beter laat begeleiden door een deskundige. In Black Widow werd gekozen voor een poederachtig koper, en dat straalt klasse uit. Maar als je met hoogglans werkt, verlies je dat effect. Bij rode haren is er een zeer dunne lijn tussen een prachtige haarkleur en een mislukte tint.”

Quote Als we donkere haren een beetje oplichten, komen er al rode pigmenten vrij. Daarna is het een kwestie van de juiste tint bepalen. Pascal van Loenhout, kapper

Kortom, ga thuis niet aan de slag met haarverf, maar zoek een kapper die begrijpt wat jij wil (en weet waar je mee staat). “Eigenlijk is bepalen naar welke kapper je gaat zoals kiezen in welke interieurwinkel je meubels shopt. Je kiest voor een zaak waarmee je je kan identificeren, die aansluit bij je persoonlijke smaak. De look and feel van de zaak en de kappersstijl zijn erg belangrijk om tot het juiste resultaat te komen”, zegt Pascal van Loenhout. “Copy-paste ook niet zomaar de haarkleur van Scarlett Johansson. Je haarkleur moet passen bij je huidtint én de kleur van je ogen.”

Heb je donker haar, dan zijn koperkleurige lokken trouwens een goede (lees: gezondere) keuze. In tegenstelling tot sommige lichtere haarkleurtrends, hoef je voor een koperkleurige coupe je haren niet zo fel te bleken. “Als we donkere haren een beetje oplichten, komen er al rode pigmenten vrij. Daarna is het een kwestie van de juiste tint bepalen. Dat maakt de kleuring niet alleen makkelijker, maar ook nog eens minder schadelijk.”

