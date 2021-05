Cruella de Vil is hét stijlicoon bij de kapper. “Het geeft een soort van eigenheid”

‘Split hair dye’ is hot. Bij deze kleurtechniek heb je een middenscheiding in je haar en verf je beide kanten van je coupe in een andere kleur. Cruella de Vil, de slechterik in Disneyfilm 101 Dalmatiërs , toonde al in 1961 hoe het moet. Maar tegenwoordig wordt het steeds meer gevraagd bij de kapper. Dat merken ze ook bij kapsalon The Pony Club in Antwerpen. “Door corona durven mensen meer uit hun comfortzone te stappen”, zegt zaakvoerster Hiske Van den Wouwer.

Als kind jaagde ze ons de stuipen op het lijf, tegenwoordig is ze een echt stijlicoon. Cruella de Vil, de antiheld in 101 Dalmatiërs, is al jaar en dag gekend om haar excentrieke uiterlijk. Een dikke bontjas, rode lippenstift en gifgroene sigarettenrook maken haar look compleet. Niet alleen haar outfit is kenmerkend, ook haar kapsel is een waar statement. Aan de ene kant spierwitte lokken, terwijl de andere helft gitzwart is. Verwijzend naar de kleuren van dalmatiërs, waar ze helemaal geobsedeerd door is.

Een ‘split hair dye’ wordt dit in het Engels genoemd: een kleurtechniek waarbij je het haar in het midden splitst en beide kanten in een andere kleur verft. De twee kleuren kies je helemaal zelf. Je kan dus gaan voor zwart en wit, maar evengoed voor paars en roze. Alle kleuren zijn op zich mogelijk. Nu de live-action remake van 101 Dalmatiërs met Emma Stone in de hoofdrol bijna verschijnt, verven steeds meer mensen hun haar à la Cruella. Maar daar heb je wel een flinke portie lef voor nodig.

Stijgende vraag

Ook bij kapsalon The Pony Club in Antwerpen merken ze dat steeds meer klanten een ‘split hair dye’ willen. Zaakvoerster Hiske Van den Wouwer: “Vanaf de tweede lockdown is de vraag naar deze haarkleuring enorm gestegen. Mensen durven door corona meer uit hun comfortzone te stappen en halen inspiratie bij Billie Eilish of Dua Lipa. Ze gaan voor een gewaagde look in plaats van een standaard balayage of ombré. Bij deze laatste twee verftechnieken gebruik ik kleuren die dicht bij de eigen haarkleur aanleunen. Dat geeft dan een subtiel effect met natuurlijke haarschakeringen. Een ‘split hair dye’ is eigenlijk het omgekeerde: het haar wordt in het midden gescheiden en twee verschillende kleuren worden gebruikt. Daardoor heb je een heel rechtlijnig en onnatuurlijk resultaat.”

Quote Ik was meteen verliefd op mijn haar. Mijn vrienden zouden het zelfs vreemd vinden als ik mijn haarkleur zou veranderen. Dit is nu wie ik ben.

Het positieve aan deze haarkleuring is dat iedereen het kan uitproberen. Van tieners tot jonge dertigers en ouder. “Ik heb zelfs eens het kapsel van een zakenvrouw op deze manier gekleurd”, vertelt Hiske. “Zij koos voor beige en blond, dat gaat heel mooi samen. Heel stijlvol en sexy. Bij dit kapsel zou een klassevol damespak perfect passen.” De durvers onder ons kunnen natuurlijk ook gaan voor fellere kleuren zoals blauw, paars, oranje of roze.

Eigenheid

Sommige mensen probeerden de ‘split hair dye’ al eerder uit, en mogen zich net als Cruella een trendsetter noemen. Zo ook Chanel Lannoye, die samen met haar mama Croque ‘n Roll uitbaat in Mechelen. Zo’n dertien jaar geleden probeerde ze een nieuwe haarkleuring uit, de ‘split hair dye’, en sindsdien is ze helemaal verliefd op haar unieke lokken.

Chanel: “Toen ik mijn haren zwart en wit kleurde, was ik meteen in de zevende hemel. Ik voel me hier goed bij. Het geeft me zelfs een soort van eigenheid: dit is wie ik nu ben. Mijn vrienden zeggen zelfs dat ze het vreemd zouden vinden als ik mijn haar ooit zou veranderen.”

“Ik krijg geregeld een opmerking over mijn haar”, gaat Chanel verder. “Sommigen vinden het stoer, anderen vinden er niets aan. Soms word ik ook nagekeken op straat. Dat zie ik zelf nooit, maar mijn vriend wijst me er dan op. Maar ik trek me daar allemaal niets van aan.” Of Chanel binnenkort van haarkleur zou willen veranderen? “Dat ben ik niet van plan, nee”, zegt ze met een grote glimlach.

Ga jij de ‘split hair dye’ uitproberen?

