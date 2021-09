Coupe Rachel, iemand? Jennifer Aniston lanceert een nieuw merk met - hoe kan het ook anders - haarproducten

Na dagen van speculatie - de ‘Friends’-actrice postte zes dagen geleden een Instagrambericht met het onderschrift ‘er zit iets aan te komen...’ - weten we eindelijk welke industrie Jennifer Aniston zal proberen te veroveren. Velen dachten dat ze zich bij de ellenlange lijst van celebrities die make-up en skincare verkopen zou voegen, maar niets blijkt minder waar. De 52-jarige richt haar pijlen op de markt van haarverzorgingsproducten, en dat is slim gezien.

Een ‘coupe Rachel’ (Rachel is de naam van haar personage in de serie ‘Friends’, red.) is al jarenlang een van de populairste en meest besproken kapsels ter wereld. Sterker nog, de snit groeide uit tot een heus icoon, al snapt ze zelf niet zo goed waarom. “Ik dacht altijd: jullie moesten eens weten. Mijn haar is nogal onhandelbaar. Bij vochtig weer begint het te krullen en te pluizen, bij zonnig weer ziet het er volledig anders uit. Precies of mijn kapsel heeft vijf verschillende persoonlijkheden”, zegt ze aan het vrouwenblad Bustle. Met de producten van LolaVie wil ze die persoonlijkheden duidelijk temmen.

Whatever Lola wants, Lola gets

“Vandaag wordt LolaVie officieel gelanceerd”, staat er op de Instagrampagina van het merk te lezen. “Een ideetje van @jenniferaniston dat uitgroeide tot een lijn bedoeld om je haar gezond te laten voelen en moeiteloos te laten ogen.”

Het zou kunnen dat de naam LolaVie je bekend voor komt, want zo’n tien jaar geleden bracht Jen een parfum met dezelfde naam uit. Waarom ‘Lola’, vraag je je af? Toen Aniston in de nineties van New York naar Los Angeles verhuisde en haar eerste tweedehands autootje kocht, noemde ze haar auto Lola, naar het lied ‘Whatever Lola wants, Lola gets’ van Gwen Verdon. Die bijnaam bleef hangen, want telkens wanneer ze op een feestje arriveerde, zei iedereen: “Aha, daar is Lola!”

“Alle producten zijn gemaakt met plantaardige, natuurlijke ingrediënten - en zonder parabenen, siliconen, sulfaten, ftalaten, en gluten", staat er verder nog te lezen op Instagram. “En uiteraard zijn we veganistisch en cruelty free!”

Het nieuwe project ligt de actrice duidelijk nauw aan het hart. In onderstaande video zien we hoe ze emotioneel wordt achter de schermen van de campagneshoot. Ook begrijpelijk, want in het magazine Allure vertelt ze dat ze meer dan vijf jaar is bezig geweest met haar project op poten te zetten.

Zwitsers mes

“Ons eerste product, The Glossing Detangler, is vandaag officieel verkrijgbaar, maar er komt nog zo veel meer aan. We kunnen niet wachten om te horen wat je ervan vindt.” De Glossing Detangler is een spray bedoeld om je haar te ontknopen, verzorgen en te laten glanzen. Zelf noemt Aniston de spray een 'multifunctioneel Zwitsers mes, maar dan als haarproduct’. Het kost 25 dollar (omgerekend zo'n 21 euro) en is hier te koop.

“Persoonlijk raak ik snel overweldigd als een merk een te groot aanbod heeft”, zegt ze nog. Daarom wil ze met elk product dat ze uitbrengt een specifiek gat in de markt aanpakken. “Een degelijk ontknopingsproduct is heel belangrijk voor mij vanwege alle schade die doorheen de jaren aan mijn haar is aangericht", vertelt ze over de Detangler. “Het doel was om een product te creëren dat je haar niet alleen makkelijk doorkambaar maakt, maar ook hittebescherming, vitamines en mineralen, en een glans biedt die je lokken niet verzwaart. Dat was mijn eerste grote missie.” Wij zijn alvast benieuwd wat - en vooral: welke producten - ze nog uit haar mouw gaat schudden.

