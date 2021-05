Converse en Teva eren Pride Month met nieuwe collectie regenboogsneakers en -sandalen

Cruella de Vil is hét stijlicoon bij de kapper. “Het geeft een soort van eigenheid”

11 mei ‘Split hair dye’ is hot. Bij deze kleurtechniek heb je een middenscheiding in je haar en verf je beide kanten van je coupe in een andere kleur. Cruella de Vil, de slechterik in Disneyfilm 101 Dalmatiërs, toonde al in 1961 hoe het moet. Maar tegenwoordig wordt het steeds meer gevraagd bij de kapper. Dat merken ze ook bij kapsalon The Pony Club in Antwerpen. “Door corona durven mensen meer uit hun comfortzone te stappen”, zegt zaakvoerster Hiske Van den Wouwer.