Collectie van het Belgische vintagelabel Le Freddie nu verkrijgbaar bij H&M: “Tweedehands wordt de toekomst. We kunnen niet achterblijven”

Morgen is er voor het eerst tweedehandsmode te koop bij H&M. De eer is weggelegd voor het succesvolle Antwerpse vintagelabel Le Freddie. Voor geselecteerde winkels in Antwerpen, Brussel en Gent kozen oprichtsters Els Keymeulen en Kristin Stoffels 450 topstuks uit voor een scherp prijsje. “Tweedehands was vroeger voor alternatieve types. Nu zien we dat het doorgesijpeld is naar de bredere bevolking.”

Toen Le Freddie nog niet zo heel lang bezig was, kregen ze bezoek van een bekend Nederlands merk. De inkopers namen van alles mee, maar een seizoen later zagen Els Keymeulen en Kristin Stoffels van het Antwerpse vintagelabel dat ze diezelfde stuks identiek hadden nagemaakt. Voor hen was het een grote eyeopener. “Merken weten al heel lang dat vintage de way to go is. Als zij dat kopiëren, dan zit er ook toekomstmuziek in de originele stukken. Je voelde dat ook in de mode. Plots zag je vintage in defilés, influencers mixen designerkleren met preloved items. Vroeger werd er in alle talen over gezwegen als je tweedehands kocht, maar nu is het plotseling een plus.”

Volledig scherm Els Keymeulen en Kristin Stoffels. © Le Freddie x H&M

Vintage op de kaart zetten

Ook businessgewijs. Tweedehandssites à la Vinted schieten als paddenstoelen uit de grond en ook merken en winkels denken na over hoe ze die nieuwe markt kunnen aanboren. Zo zal de Antwerpse luxeboetiek Verso in maart de handen in elkaar slaan met luxe-reseller Labellov. Ook H&M België springt nu op de kar en contacteerde de dames van Le Freddie voor een samenwerking van formaat.

Quote Le Freddie is het eerste Belgische merk dat in zee mag gaan met H&M, én het is de allereer­ste keer dat er vintage in de rekken van de Zweedse retailer hangt.

Keymeulen: “H&M is natuurlijk gekend voor hun grote designercollabs die altijd veel succes kennen, maar in de tussentijd willen ze ook momentums creëren met lokale spelers. Omdat vintage zo’n grote trend is en dat ook zal blijven, vonden ze een samenwerking met ons de perfecte kick-off.” Het is er dan ook een voor de geschiedenisboeken: Le Freddie is het eerste Belgische merk dat in zee mag gaan met de Zweedse retailer, én het is de allereerste keer dat er vintage in de rekken van H&M hangt.

Voor Le Freddie een grote eer, en een mooie kans als kleinschalig label. Kristin Stoffels: “We hopen zeker dat we hierdoor kunnen groeien. Je wil altijd dat je bedrijf het goed doet, maar de hoofdinsteek is toch vooral om vintage op de kaart te zetten. Dat is ook de reden waarom we Le Freddie hebben opgericht. We willen tonen dat je er ook nieuw en modern kan uitzien met oude kleren en dat je echt niet altijd alles nieuw moet kopen. We zijn blij dat een grote keten als H&M ook achter die boodschap staat en iets ziet in vintage, en onze aanpak.”

Volledig scherm © H&M x Le Freddie

Hand in hand met fast fashion

Voor de twee vrouwen van Le Freddie is de opzet eigenlijk al geslaagd als één fast fashion klant die nog nooit aan tweedehands heeft gedacht, nu zegt: verdikke, dat ziet er goed uit, dat wil ik proberen. Het woord is gevallen: fast fashion. Hebben ze geaarzeld om met H&M, die in de geesten van veel mensen nog altijd geassocieerd wordt met fast fashion, in zee te gaan? “Geen enkel moment”, zegt Keymeulen. “Kristin en ik zijn allebei modejournalisten van hoofdberoep. We volgen H&M ook op professioneel vlak. En ja, hun businessplan is er vooral op gericht om snel nieuwe collecties uit te brengen, maar daar begint toch stilaan verandering in te komen.”

“Ze hebben steeds meer oog voor duurzaamheid. H&M is een van de bedrijven die geen kleding meer verbrandt. Ze hebben op het einde van het seizoen best wat over, maar ze zetten volop in op recyclage. En ze maken minder collecties dan ooit. We hebben daar best veel research naar gedaan en ook met H&M zelf over gepraat. En op een gegeven moment moet je de voordelen ervan durven inzien. H&M heeft de duurste locaties in België, met de grootste oppervlaktes. Als zij ruimte leegmaken om plaats te maken voor tweedehands, wil dat zeggen dat ze echt dat risico willen nemen en ze erin geloven.”

Volledig scherm © Le Freddie x H&M

Kristin vult aan aan: “Er zal ook echt iets kunnen veranderen als die twee werelden samengaan. De highstreet, met de grote winkels, zal nooit verdwijnen. We kunnen beter samenwerken dan elkaar tegenwerken. Er valt zeker nog winst te boeken als de fast fashion klant ook te zien krijgt dat vintage niet per se altijd stinkend, vuil, oubollig of saai moet zijn, maar ook vernieuwend kan zijn.”

Democratische prijzen

Voor de samenwerking moest Le Freddie geen water bij de wijn doen. Qua stijl is er totaal geen verschil, hun DNA en hun liefde voor de seventies en eighties zit er voor de volle honderd procent in. “Het grote verschil zit hem in de prijs. Je moet dit echt zien als een H&M-designercollectie. De prijzen van Karl Lagerfeld voor Chanel waren ook niet de prijzen van Karl Lagerfeld voor H&M.”

Volledig scherm © Le Freddie x H&M

Concreet betekent dat dit je vanaf morgen vintage kan scoren voor een prikje. Het begint met naveltruitjes van 15 euro en jurkjes van 20 euro maar er zit ook een toppak van Thierry Mugler bij voor 120 euro, waar ongetwijfeld om gevochten zal worden. “Die prijzen kunnen we met Le Freddie nooit aanbieden. Wij zijn maar twee hobbyisten uit Antwerpen. 500 stuks in één keer bestellen en in een winkel hangen, zoals nu met H&M, kunnen wij niet. Daar zouden wij tien drops en bijna een jaar over doen. Als wij voor Le Freddie shoppen bij een groothandelaar, nemen we misschien dertien stuks. Nu konden we zeggen: we nemen alles. En op die manier kan je de prijzen drukken. Als kleine garnalen lukt ons dat niet.”

Quote Wij zijn modemeis­jes in hart en nieren. Wij willen dat het er allemaal goed uitziet en lekker ruikt.

Ook op andere vlakken is het een wereld van verschil. Keymeulen: “Met H&M voel je wat er kan als er een grote structuur en dito budget achter zit. De stuks die wij vinden, zijn gemakkelijk veertig jaar oud. Vaak stinken ze, is er een knoop af of zitten er nog zakdoeken in de zakken. Alleen al de handenarbeid om één stuk verkoopbaar te maken, is enorm. We zouden het ons ook makkelijker kunnen maken en een Think Twice open doen, maar daar ligt onze ambitie niet. Wij zijn modemeisjes in hart en nieren. Wij willen dat het er allemaal goed uitziet en lekker ruikt. Wij willen dat Tiany Kiriloff zegt: ik wil die jas hebben en niet die van Louis Vuitton, want die is even tof. Een Think Twice overnemen is niet onze ambitie.”

Volledig scherm © Le Freddie x H&M

Vooral omdat het zoveel beter kan, volgens hen. Met Le Freddie herstellen ze de stukken, maken ze er magazinewaardige foto’s van en cureren ze het aanbod. Ook voor deze collab zochten ze stuks uit die perfect te matchen zijn met de trends die H&M dit voorjaar naar voren schuift. En er is extra aandacht voor de presentatie in de winkels. “Je moet niet drie uur in een muffe ruimte in een vergaarbak graaien, zoals in veel tweedehandszaken het geval is”, zegt Keymeulen. “Dat voelt toch weer te veel aan als ondoordacht kopen en een andere manier om kleren te dumpen. Ik voel dat het in die winkels vaak té goedkoop is en ook daar de waarde van kleding volledig zoek is. Veel jongeren passen de stuks niet eens, want de paskamers zijn vaak ook niet helemaal dat. En hoeveel van die stukken eindigen achteraf dan toch weer in de vuilnisbak? Ik word er niet gelukkig van.”

Volledig scherm © Le Freddie x H&M

Jongeren willen vintage

Nochtans waren het de shoppende jongeren die vaak in de rij staan aan te schuiven voor de populairste tweedehandszaken in de stad die H&M België het idee gaven om ook in hun winkels tweedehands aan te bieden. “We hebben jongeren gevraagd wat ze willen en dat is tweedehands. Ze willen een throwback”, aldus Matthieu Colpaert van H&M.

Officiële cijfers geven hem gelijk. Volgens de net vrijgegeven resultaten van de Klimaatenquête 2021-2022 koopt 57 procent van de jonge Belgen al tweedehands in plaats van nieuwe kleding. “Bovendien positioneren we het niet als een damescollectie. Het is 2022. Op kleding staat geen gender meer. Ik ga blij zijn als ik ook enkele mannen door de stukken zie grasduinen.”

Quote Waarom wachten op H&M Zweden? Wij nemen het voortouw met een straffe lokale speler en dat maakt het voor onze klanten ineens ook een pak geloofwaar­di­ger. Matthieu Colpaert van H&M

Tot slot, waarom heeft het zo lang geduurd om vintage aan te bieden? Urban Outfitters bijvoorbeeld doet dat al jaren. Colpaert: “Omdat we zien dat de tijd nu rijp is. Het is geen trend meer. Hadden we vroeger, zelfs vijf jaar geleden, vintage gehangen in H&M, zou onze klant raar opgekeken hebben. Tweedehands, dat was toen voor alternatieve types. Nu zien we dat het doorgesijpeld is naar de bredere bevolking.”

Het past ook volledig in de filosofie van het duurzame denken van deze tijd waar veel merken de jongste jaren sterk op inzetten. “Wij doen bij H&M al heel veel duurzaamheidsacties. Met vintage kunnen we ons nog meer onderscheiden en onze schouders zetten onder alles wat circulaire mode betreft. En waarom wachten op H&M Zweden? Wij nemen het voortouw met een straffe lokale speler en dat maakt het voor onze klanten ineens ook een pak geloofwaardiger. Tweedehands wordt de toekomst. We kunnen niet achterblijven.”

Le Freddie x H&M is vanaf 3 februari te koop in geselecteerde winkels van H&M in Brussel, Antwerpen en Gent.

