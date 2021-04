Clogs zijn opnieuw hip: moderedacteur David legt uit hoe je klompen het best draagt

De schoen van deze lente? Klompen! “Of clogs, zoals we dat zo mooi zeggen in modetermen”, vertelt onze redacteur David Devriendt. Hij bevestigt wat modemagazines zoals The Cut, Vogue, Marie Claire en Harper’s Bazaar allemaal van de daken roepen: de oerhollandse stappers zijn terug van weggeweest. “Je ziet ze nog vaak in traditionele vorm”, zegt David, “met een houten leest en textiel zoals leder of velvet. Al heb je ze tegenwoordig ook in plastic, nylon of gerecycleerd materiaal. De opties zijn eindeloos.”

Deze herrijzenis komt niet uit de lucht gevallen, meent David. “Ongeveer om de twintig jaar worden trends weer opgerakeld. In de jaren 70 werden clogs gedragen door hippies onder lange jurken en flared broeken. Erna verdween het schoeisel een tijdje van het toneel, tot de nineties. Dan waren het vooral celebs en fans van grunge die klompen aan hun voeten hadden. In 2010 werden de schoenen nieuw leven ingeblazen door Chanel en stijlvolle influencers als Alexa Chung. En nu - iets sneller dan verwacht - zijn ze er weer.”

Comfort heeft prioriteit

En daar zijn verschillende verklaringen voor. “Ugly footwear is al jarenlang een dingetje. Muiltjes passen bij die tendens. Ze zijn ongeveer ‘even elegant’ als Crocs of Birkenstocks. Bovendien heeft de pandemie onze nood aan comfortabele kledij en schoenen nog vergroot. Vroeger droegen sommigen geen klompen om naar de supermarkt te gaan, want dat oogt slonzig en wat zouden mensen denken? Nu trekken we ons daar minder van aan. Slippers voor een wandeling of een corona-afspraakje, daar zien we geen graten in.”

“Daarnaast beweren trendwatchers al een hele tijd dat we hunkeren naar simpelere tijden en de natuur. We zijn begaan met het klimaat, halen massaal urban jungles in huis, en we dragen dus ook graag klompen. Ze stralen folklore uit en doen denken aan cottagecore (een esthetiek die een geïdealiseerd plattelandsleven viert, red.) en sympathieke boerinnen die begaan zijn met groen”, aldus David. “Plus, het is een feministische schoen. We dragen niet langer stiletto's om ons te profileren als een sexy vrouw. Wel trekken we bewust schoenen aan omdat we die zelf comfortabel en leuk vinden. Met andere woorden: klompen dragen we voor onszelf, niet voor iemand anders. Dat sluit mooi aan bij onze hedendaagse tijdsgeest.”

Hoe combineren?

Het leuke aan klompen is dat je ze met alles kunt combineren. “Eigenlijk is het een chique slipper. Die past bij alles: een mooie wijde pantalon, een rok tot boven de knieën, een jumpsuit, een linnen jurk, een lederen broek, ... Het gaat zelfs bij een kostuum! Sommigen dragen er zelfs sokken in, al is deze keuze iets gewaagder. Het belangrijkste is dat je het niet enkel draagt omdat het een trend is. Je moet het ook écht leuk vinden. Is dat niet het geval? Dan valt dat op: anderen merken dat je je oncomfortabel voelt en het risico bestaat dat je look potsierlijk overkomt.”

