‘Clean basics’, felroze of blije truien: onze modekenner tipt waar je in eigen land de hipste lentestukken shopt

Veel sterren, waaronder Gigi Hadid, werden gespot in jas van Mango die je voor 199 euro kan kopen

Wat hebben Hollywoodsterren Gigi Hadid, Alexa Chung, Sienna Miller en Katie Holmes gemeen? Een voorliefde voor dezelfde winterjas, blijkbaar. Het gaat om een crèmekleurig, wollen model van modeketen Mango, dat wonder boven wonder nog niet uitverkocht is. Onmenselijk prijzig is het item ook niet. Tja, wat goed genoeg is voor Gigi en co., is goed genoeg voor ons.

25 februari