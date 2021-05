China stopt met verplichte dierproeven op een aantal cosmeticaproducten

China, het land met een van de grootste cosmeticamarkten ter wereld, stopt vanaf deze maand met verplichte dierproeven op cosmetica. Bepaalde ingevoerde producten, zoals make-up en shampoo, zullen niet langer worden getest op dieren voordat ze in de winkels terechtkomen. Voordien was dat wettelijk verplicht. Het land zet daarmee een stap in de juiste richting, al heeft het nog een lange weg te gaan voor een volledig testverbod op dieren.

Steeds meer consumenten kopen veganistische cosmetica: schoonheidsproducten die niet getest zijn op dieren en die geen dierlijke ingrediënten bevatten. Om die reden maken ook meer merken de switch naar een cruelty-free aanpak. Toch zijn dierproeven nog altijd de norm in de beauty-industrie. In China, bijvoorbeeld, waren dierproeven bij cosmetica wettelijk verplicht. Maar daar komt nu verandering in.

Verplichte dierproeven

China onderneemt opnieuw een stap in de goede richting. Dat is niet de eerste keer, want in 2019 besliste de overheid er al dat er geen dierproeven meer mochten worden uitgevoerd na de werkuren. Nu werd beslist dat er vanaf deze maand ook een einde komt aan alle verplichte dierproeven. Maar daar moet een kanttekening bij worden gemaakt, want het gaat daarbij maar om bepaalde cosmeticaproducten.

De nieuwe wetgeving houdt in dat ingevoerde producten die als ‘algemene cosmetica’ worden geclassificeerd, zoals make-up en shampoo, niet langer op dieren moeten worden getest voor ze in China worden verkocht. Dat is een behoorlijk ingrijpende verandering, aangezien China met een omzet van omgerekend meer dan 4,5 miljard euro na de Verenigde Staten de grootste cosmeticamarkt ter wereld is.

Quote Tegen 2030 hopen we dat alle dierproe­ven vervangen worden door humane alternatie­ven. Dierenrechtenorganisatie RSPCA

In de Europese Unie is er al een wet die het gebruik van dierproeven op cosmetica verbiedt. Maar merken die hun veganistische product op de Chinese markt wilden brengen, konden niet ‘dierproefvrij’ blijven. Producten moésten van de Chinese overheid immers altijd op dieren getest worden voor verkoop in China. De producten van Fenty Beauty, de make-uplijn van Rihanna, mochten bijvoorbeeld niet rechtstreeks geïmporteerd worden naar China, omdat ze niet getest waren op dieren. Het merk moest betalen voor de wettelijk voorgeschreven dierproeven. Tot nu dus.

Stap voorwaarts

De versoepelde regelgeving betekent echter nog niet het einde van alle dierproeven in China. Zo zullen bepaalde ingevoerde cosmeticaproducten, waaronder haarkleuringen en zonnecrèmes, nog altijd getest worden op dieren. Niet-Chinese bedrijven kunnen een vrijstelling krijgen van de dierproeven, maar moeten daarvoor eerst een aantal stappen ondernemen. Als die bedrijven er niet voor in aanmerking komen, zullen ze alsnog moeten betalen om hun producten eerst op dieren te testen.

Het is dus nog geen perfect scenario, al blijft de keuze van China niet onopgemerkt. Zo is de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), de grootste dierenrechtenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, verheugd met het nieuws. “Dit is opnieuw een signaal dat de Chinese autoriteiten dierenwelzijn steeds meer zien als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het land”, zegt Paul Littlefair, het hoofd van de organisatie.

“Hoewel we deze stap voorwaarts voor China natuurlijk verwelkomen, hebben we wereldwijd nog een lange weg te gaan voor we ons uiteindelijke doel behaald hebben. Tegen 2030 hopen we dat alle dierproeven vervangen worden door humane alternatieven”, besluiten ze bij de dierenrechtenorganisatie.

