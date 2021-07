chanellike en #diorlike: deze hashtags tonen waar je 'designerlooks' koopt aan goedkopere prijzen

Bestaat dé Belgische mode? 5 deskundi­gen over de Belgische stijl: “We zijn eigenzinni­ger”

16 oktober De Week van de Belgische Mode loopt stilaan op z'n eind. Hét moment om ons af te vragen: wat is Belgische mode eigenlijk? Parisiennes spreken wereldwijd tot de verbeelding door hun elegante looks met een toets rock-’n-roll. Bij Scandinavische mode denken we aan strakke, dynamische silhouetten. Maar wat typeert de stijl van ons klein landje? We vroegen het aan experts uit de sector, een ontwerpster en enkele influencers. “Labels in ons land starten niet vanuit de trends, maar vanuit hun individualistische, creatieve visie.”