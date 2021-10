Cartoon Couture: Balenciaga zet The Simpsons op de catwalk

Demna Gvasalia (40) is een van de meest creatieve modeontwerpers van het moment en zal nooit ophouden met ons te verrassen. Dat bewees hij nogmaals tijdens Paris Fashion Week. De modeshow van Balenciaga, waar hij creatief directeur is, draaide volledig rond een aflevering van ‘The Simpsons’. Homer en Marge op de catwalk onder luid applaus van Anna Wintour? Check!

The Simpsons en de modewereld: het zijn twee zaken die je niet meteen aan elkaar zou linken. Behalve als je Demna Gvasalia heet. De Georgische designer had namelijk een verrassing in petto voor iedereen die zondag keek naar de modeshow van modehuis Balenciaga. Samen met de makers van The Simpsons had hij een tien minuten durende aflevering in elkaar gebokst.

(Lees verder onder de video.)

In de aflevering is te zien hoe Homer een e-mail verzendt naar Gvasalia himself met een bijzonder verzoek: of het mogelijk is om een jurk op te sturen voor zijn vrouw, om Marge te verrassen op haar verjaardag. Dat gebeurt, en uiteindelijk zakken alle inwoners van Springfield af naar Parijs om de modeshow van Balenciaga te zien.

Balun, Balloon, Baleen

Dat Gvasalia goed met zichzelf kan lachen, staat vast. Tien minuten lang steekt hij de draak met de reputatie van Balenciaga, dat bekendstaat om bombastische ontwerpen met dure prijskaartjes. Zo kan Marge amper haar voordeur uitstappen, omdat ze gehinderd wordt door haar oversized schoudervullingen. Homer heeft dan weer moeite met ‘Balenciaga’ uit te spreken (“Balun, Balloon, Baleen”) en valt bijna flauw als hij merkt dat een jurk 19.000 euro kost.

Uiteindelijk stelen de gele cartoonfiguurtjes de show als ze op de catwalk komen. Homer draagt een rode pufferjas en zonnebril, terwijl Bart op een skateboard de rode loper oprolt. Ook Lisa, Maggie, Smithers, Patty en Selma en co. haalden het model in zichzelf naar boven. Marge sloot de show af in een gouden jurk met giga-strik op de rug, en kreeg zelfs een staande ovatie van Kim Kardashian, Kanye West, Justin Bieber en Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour. Pas helemaal op het einde verschenen er echte modellen in de zaal, om de nieuwe collectie van Balenciaga te tonen aan het publiek.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Balenciaga x The Simpsons

Volledig scherm © Balenciaga x The Simpsons

De aflevering was blijkbaar een droom die uitkwam voor de Georgische designer, want sinds hij klein was, is hij grote fan van The Simpsons. Dat het verrassend, origineel en vernieuwend was, is eveneens duidelijk. Volgens het modehuis was de cartoon “een stap vooruit in het verleggen van de grenzen die bestaan tussen mode en andere vormen van entertainment, cultuur en technologie.”

Ook de reacties zijn lovend. Volgens het Engelse magazine Women’s Wear Daily kwam het publiek in de zaal niet meer bij van het lachen, en op Twitter reageren veel mensen enthousiast. “De samenwerking van Balenciaga en The Simpsons was alles”, schrijft iemand. Een zekere Femi laat dan weer weten dat hij echt genoten heeft van de show. “Dit haalde jeugdherinneringen weer naar boven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: