Bye bye gefaalde manicures: dankzij deze poepsimpele truc van de manicuriste van Dua Lipa blijft je nagellak veel langer zitten

Kendall Jenner lanceert zéér exclusieve kledingcol­lec­tie met webshop About You

16 juli Dat Kendall Jenner (25) een grote passie voor mode heeft, is duidelijk. Ze is een van de bekendste modellen ter wereld, ze heeft al meermaals op de cover van Vogue gestaan, op Instagram pakt ze geregeld uit met haar outfits, en nu is ze zelfs mee aan de ontwerptafel gaan zitten. De realityster brengt een kledinglijn uit met de webshop About You. En best bijzonder: die is maar 72 uur lang verkrijgbaar.