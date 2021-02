Brown is the new black: hoe niet zwart, maar de kleur bruin anno 2021 onze kleerkasten domineert

We zien neutrale aardetinten als beige al een tijdje op straat, maar de laatste tijd spotten we een opvallende nieuwkomer: de kleur bruin. Van karamel- tot chocoladekleurig, de tint is plots overal. Wie casual chic wilt gaan anno 2021, gaat niet in het zwart, maar in het bruin. “Bruine tinten zijn in 2021 warmer en gezelliger”, weet NINA’s modejournalist David Devriendt. Dit zijn de mooiste stuks om de kleur aan je garderobe toe te voegen.

De kleur bruin was in de mode jarenlang de vijand van fashionista’s. Sterker nog, als het ons érgens aan deed denken, dan was het wel aan de nare geur die vaak in tweedehandswinkels hangt. Of aan de kledingstukken waarvan je mama vroeger wilde dat je ze droeg, ondanks jouw hevig protesteren. Of nog erger, de inhoud van een pamper. Bruin kon ook niet opboksen tegen zijn rivaliserende donkere tonen zwart, grijs en donkerblauw, die het wel altijd goed deden in onze kleerkasten.

Maar daar lijkt de laatste tijd verandering in te komen. We zien influencers, bekendheden en stijlkoninginnen verschillende tinten bruin naar hartenlust mixen en matchen, met geweldige outfits als resultaat. De kleur stoot zelfs zwart van de troon, dé kleur voor wie stijlvol voor de dag wilde komen. “Zwart komt hard en streng over, bijna apocalyptisch”, aldus onze modejournalist David Devriendt. “Bruin doet denken aan de aarde en aan iemand die met zijn voeten op de grond staat. Sociologisch gezien is dat wel iets dat we nu echt nodig hebben.”

The brown age

“Bruin is al een tijdje terug van weggeweest”, vertelt Devriendt. “Denk maar aan de teddyjas van de afgelopen winters of de lange mantels van Kim Kardashian. En de 101801 Icon Coat van MaxMara of de trenchcoats van Burberry zijn bruinkleurige stuks die altijd in de mode zijn. We zien wel dat bruine tinten dit jaar warmer en gezelliger zijn, denk aan baksteenrood en terracotta.”

“De Nederlandse trendwatcher Lidewij Edelkoort, die enorm veel aanzien heeft, voorspelde de opkomst van bruin in 2019 trouwens al: ‘It’s the brown age. De komende vijftig jaar is het aan de bruine kleuren’. En dat zien we nu zowel in interieurs, waar hout zegeviert, als in de mode.”

Seventies revival

“In de seventies was bruin een van dé kleuren. Anno 2021 zitten we met een revival van de nineties, maar de jaren 90 waren een revival van de jaren 70, die op hun beurt een heropleving van de jaren 50 en 30 waren. De trends sijpelen allemaal in elkaar door, in een cyclus van ongeveer twintig jaar komt alles wel terug. Deze trend is dus niks nieuws", zegt Devriendt.

“Bruin is de laatste tijd wel een luxekleur geworden, dat was vroeger helemaal niet het geval. Ook wat materialen betreft. Want bruin is het mooist in dikkere stoffen of texturen, zoals leer. De kleur is ook heel toegankelijk en staat goed bij iedereen. Je ziet het bij jonge meisjes, maar evengoed bij vrouwen van veertig", besluit Devriendt.

Zin in meer bruin in je garderobe? Deze prachtige items spotten wij in de webshops.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Weet je niet goed hoe je de kleur draagt? Op Instagram kan je bakken inspiratie opdoen.

