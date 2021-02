Britse influencers mogen geen misleidende filters meer gebruiken en dat is een belangrijk precedent

Schoonheidsfilters en reclame voor beautyproducten gaan niet samen, heeft de ASA beslist. “Zo’n filters kunnen het effect van skincare of cosmeticaproducten overdrijven.” Concreet wil dat zeggen dat influencers en merken geen filters mogen gebruiken die puistjes of onzuiverheden verdoezelen. Zélfs niet als je erbij vermeldt dat je een filter gebruikt. Doen ze het toch? Dan worden de posts of stories weggehaald van Instagram, en dat komt het imago van de influencers niet ten goede.

#filterdrop

De aanleiding voor deze maatregel is de campagne van de Britse make-upartieste Sasha Pallari. Zij is alle fake foto’s op sociale media grondig beu. Met de hashtag #filterdrop moedigt ze mensen aan om hun echte, blote gezicht te delen, inclusief puistjes, poriën en rimpels.

“Ik ben dolgelukkig”, reageert Sasha aan de BBC. “Eindelijk wordt het schadelijke effect van filters serieus genomen. Dit is een enorme stap in de goede richting. Hopelijk denken mensen meer na over de manier waarop filters gebruikt worden en de manier waarop cosmetica geadverteerd wordt op sociale media.” Ze voegt er nog aan toe dat we het fenomeen niet mogen onderschatten. “Elke dag krijg ik berichten van verschillende vrouwen die onzeker zijn geworden door de online beautystandaarden.”

Nood aan meer echtheid

Dat probleem is niet nieuw. Onze sociale media lopen over van de selfies, zeker in apps als Instagram is het poepsimpel om je gezicht te verfraaien met een filter. Eén klik, en hup, je hebt een gladde huid, zwoele lippen en een smal wipneusje. Easy peasy. Maar het overmatig gebruik van filters heeft een negatieve invloed op ons zelfbeeld. Volgens een studie van de Britse liefdadigheidsorganisatie Girlguiding durft een op de drie meisjes en jonge vrouwen geen foto online te zetten zonder filter. Vier op de tien zijn zelfs van streek, omdat ze er in het echt niet uitzien zoals online.

Eerder deed de Vlaamse onderneemster slash influencer Laurentine Van Landeghem op nina.be een oproep voor meer echtheid. “Het is zo makkelijk geworden om een selfie te bewerken. Enkele clicks en je gezicht ziet er helemaal anders uit. Eng vind ik dat.”

“We weten allemaal dat het echte leven niet zo perfect is als de schone schijn op sociale media. En toch maken we de fout om onszelf te vergelijken met de foto’s die we tegenkomen tijdens het scrollen. Ik maak me daar ook schuldig aan. Zeker omdat ik het laatste halfjaar last heb gekregen van acne. Als ik dan online mensen zie met een perfect velletje ... Tjah, dan voel ik me soms onzeker.”

“Het is goed dat bekende mensen, zoals Pallari, kwetsbare foto’s posten. Dat helpt mensen te beseffen dat het niet altijd is wat het lijkt. Dat is juist het mooie van sociale media. Het schoonheidsideaal wordt voor een deel bepaald door de modellen in magazines. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we tonen online? Dat hebben we in eigen handen. Via Instagram en co. kunnen we zelf bijdragen aan een betere wereld.”