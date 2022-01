Brengt IKEA binnenkort een gigantische broodzetel uit?

4 Vlaamse stijlico­nen creëren een vintage outfit op basis van de Sex and the Ci­ty-personages. En jij kan er een winnen

Al twee weken dromen we weg bij de prachtige outfits uit de Sex and the City-vervolgserie, And Just Like That ... Dat de iconische vriendinnengroep erin geslaagd is ons modehart in overdrive te laten tikken, staat buiten kijf. Maar het wordt nog beter. Want dankzij Streamz, Telenet en vier Vlaamse stijliconen Véronique Leysen, Valerie de Booser, Nanja Massy en Joppe De Campeneere kan jij een vintage outfit winnen à la Carrie, Miranda, Charlotte of Che ter waarde van 1000 euro. Hoe die outfits eruit zien en wat je moet doen om er eentje van te winnen, geven wij je hieronder al mee.

17 december