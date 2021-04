Breiden we binnenkort onze kleerkast uit met virtuele kledingstukken? Digitale mode is in opmars

Digitale kleding, gemaakt van pixels in plaats van textiel, wint aan populariteit. Ontwerpers spelen in op de digitalisering en testen volop hoe we onze kleerkast kunnen uitbreiden met virtuele kledingstukken die we enkel online bezitten. Wat is daar de bedoeling van? En is digitale mode de toekomst? Fashionista Elien Migalski (31) denkt van wel.

Gelivestreamde catwalkshows, collecties in 3D en mode die je in digitale formaten kunt kopen. Het klinkt als sciencefiction, maar is wel degelijk realiteit. In 2018 bracht de Scandinavische retailer Carlings zijn eerste digitale kledingcollectie uit. Klanten konden de kledingstukken enkel virtueel kopen. Ze moesten een foto van zichzelf insturen en Carlings fotoshopte de virtuele kledingstukken op hun lichamen, ‘digitaal op maat’. ‘Wat is daar het nut van?’, horen we je denken. Met hun modieuze outfitfoto konden de kopers dan uitpakken op sociale media.

Sindsdien tonen verschillende ontwerpers en merken hun interesse in digitale mode, en de coronacrisis versnelde die evolutie. Zo bracht Louis Vuitton enkele maanden geleden een onlinecollectie uit, en Tommy Hilfiger zal in het voorjaar van 2022 een paar samples enkel digitaal ontwikkelen en verkopen. Ondertussen organiseerde modelabel Hanifa vorig jaar een virtuele 3D-catwalk zonder modellen (zie video hieronder).

Twee kleerkasten

Virtuele mode, zoals die van het Scandinavische Carlings, spreekt tot de verbeelding. De kledingstukken die je koopt, bestaan nooit fysiek, enkel virtueel. Op foto’s dus. De techniek is tot nu toe vooral populair bij – wat dacht je – mode-influencers. Op die manier kunnen ze online makkelijk mee zijn met de nieuwste trends en hun pagina’s op Instagram of TikTok vullen met indrukwekkende looks, zonder dat hun kleerkast ontploft.

Quote Het is een duurzame en ecologi­sche manier van online shoppen. Influencer Elien Migalski

Dankzij digitale mode bezitten we binnenkort dus twee kleerkasten: eentje in het echte leven, en eentje in de online wereld. Zo kan je in real life een minimalistische kleerkast hebben met slechts een aantal stuks, terwijl je op sociale media honderden nieuwe kledingstukken bezit in je virtuele kleerkast. Het beste van twee werelden.

Elien Migalski (31) is het daarmee eens. Ze is het gezicht achter de modeblog ‘Dogs and dresses’, managing director van vintageboetiek Labellov én heeft een grote interesse in digitale mode. “Virtuele kledingstukken kunnen enigszins een oplossing bieden tegen fast fashion. Influencers krijgen van pr-bureaus en modemerken vaak kledingstukken die ze maar één keer dragen voor de foto. Daarna belandt het stuk in de kast en kijken ze er niet meer naar.”

Volledig scherm Influencer Elien Migalski (31). © Instagram: dogsanddresses

Het grote voordeel is dus dat digitale mode overproductie van fysieke kleding tegengaat, zegt Elien. “Daarnaast zijn er geen transportkosten meer, dus het is beter voor het milieu. Het is een duurzame en ecologische manier van online shoppen. Heb ik zelf al eens een virtuele outfit gekocht? Nog niet, maar dat sluit ik in de toekomst zeker niet uit.”

Net zoals bij gewone kleding kunnen modemerken een samenwerking aangaan met influencers. Zij promoten dan op hun sociale media virtuele kledingstukken en inspireren volgers om de looks te kopiëren.

En de gewone mens op straat?

Dat influencers fan zijn van deze nieuwe manier van shoppen, ligt voor de hand. Maar zal het ook aanslaan bij een groter publiek? Elien denkt van wel. “Volgens mij is virtuele mode een natuurlijke evolutie in dit digitale tijdperk. De modewereld is al een lange tijd hetzelfde gebleven, dus het wordt hoog tijd dat we er nieuw leven in blazen.” Virtuele stukken echt kopen kan nu al bij het merk DressX, de eerste internationale retailer die digitale modecollecties aanbiedt. Hier vind je al sjaals of vestjes voor 20 euro, maar evengoed jassen of stuks voor een tienvoud van die prijs.

Ondanks de vele positieve punten van digitale mode, wil Elien ook nuanceren. De modeblogster verwacht niet dat we binnenkort alleen nog maar digitale stuks zullen kopen. “Het is een innovatief idee en ik ben erg geïnteresseerd naar de evolutie ervan, maar ik denk dat veel mensen het gewoon leuk vinden om kleding te voelen en te passen.” Met andere woorden: shoppen naar fysieke kleding is een totaalervaring die veel mensen (nog) niet willen missen.

