Brains over beauty? Waarom de nieuwste modellen slim zijn én flaporen of sproetjes hebben

Ella Emhoff, de 21-jarige plusdochter van Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, wordt model. Ook dichteres Amanda Gorman (22) is klaar om de catwalks te veroveren. Geen klassieke schoonheden, wel de ideale mix van beauty en brains. Moet een model meer zijn dan een knap gezicht? “In België is er meer vraag naar meisjes met een hoekje af”, zegt Véronique Vermeire, scout bij Dominique Models.

Lange tijd leek het een wet te zijn in de modewereld: modellen die het wilden maken, moesten beantwoorden aan strenge schoonheidscriteria. Ze moesten minstens 1,75 meter groot zijn, superslank en toch beschikken over borsten en heupen. Quasi perfect, maar niet representatief voor de gewone wereldbevolking.

Daar komt nu verandering in. De inauguratie lijkt een belangrijk ankerpunt te zijn, want het evenement leverde niet alleen een nieuwe Amerikaanse president op, maar ook twee nieuwe modellen. Eerst was er Amanda Gorman (22). Zij wist mensen wereldwijd te ontroeren met haar poëzie en tekende een contract bij het prestigieuze modellenbureau IMG Models. Datzelfde bureau richtte wat later z'n pijlen op Ella Emhoff (21). De plusdochter van Harris kwam tijdens de inauguratie opdagen in een knappe Miu Miu-look, wat de aandacht trok van enkele modellenscouts. Intussen is ze één van de nieuwste gezichten van IMG.

Volledig scherm In het midden: Ella Emhoff, de plusdochter van Kamal Harris, in een look van Miu Miu tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. © Photo News

Karakterkoppen

Niet min, want IMG vertegenwoordigt grote namen als Gisele Bündchen, Karlie Kloss, Chrissie Teigen, Hailey Bieber, Miranda Kerr, ... Stuk voor stuk klassieke schoonheidskoningen. In vergelijking met hen zijn Amanda en Ella een vreemde eend in de bijt. Zo heeft de jonge dichteres geen achtergrond in de modewereld. Wel studeerde ze aan Harvard en voerde ze actie tegen abortus, politiegeweld of opsluiting van migrantenkinderen. Ella staat dan weer bekend als een atypisch model, iemand die durft uit te halen naar de heersende schoonheidsidealen. Een voorbeeld: ze deinst er niet voor terug om haar okselhaar te tonen op Instagram.

Quote Iemands gewicht, vorm of geslacht is niet meer belangrijk. Ivan Bart, Baas van IMG Models

“Iemands gewicht, vorm of geslacht is niet meer belangrijk”, reageert Ivan Bart, de baas van IMG. “We zoeken authenticiteit. Ella belichaamt gewoon de hedendaagse tijd. Ze straalt lef en vrolijkheid uit. Een soort je-m’en-foutisme.”

Volgens JD Ankomah, een van de oprichters van Rebel Model Management, hangt dat samen met een veranderende samenleving. “Je mag de impact van de bodypositivity-beweging en Black Lives Matter niet onderschatten. Internationale bureaus en labels hebben meer oog voor diversiteit. Ze zijn op zoek naar vrouwen die intelligent zijn en op politiek vlak interessante verhalen te vertellen hebben. Zowel Amanda als Ella beantwoorden aan die verwachtingen. Of ze ook écht gecast zullen worden door merken en verschijnen in campagnes of modeshows, blijft afwachten. Maar het is in ieder geval een slimme zet van IMG en het komt het imago van het bureau ten goede.”

“Bovendien is die zoektocht naar persoonlijkheid niet nieuw. Merken zoals Prada werkten jaren geleden al samen met excentrieke gezichten op de catwalk. Daarentegen merken we dat er steeds meer vraag is naar karakterkoppen. Vrouwen die niet per se beeldschoon zijn maar wel opvallen.” Of dat nu is om hun intelligentie, okselhaar, flaporen of sproetjes.

Op vraag van de jeugd

Véronique Vermeire kan dat bevestigen. Zij werkt al jaren als scout bij Dominique Models, het grootste modellenbureau van het land. “Zeker in Amerika en Engeland wordt gezocht naar unieke types met een sterk karakter. Ken je het agentschap Ugly Models? Dat werkt alleen maar samen met, zoals de naam het zelf zegt, ‘lelijke' modellen. Mannen en vrouwen die niet beantwoorden aan de heersende schoonheidsidealen. Waarom zulke modellen in de smaak vallen? Als ze gecast worden voor een reclamecapagne of een modeshow, valt dat op en spreken mensen erover. Die extra coverage, dat is exact waar merken het voor doen."

Ook in België staat de deur op een kier voor atypische modellen, zegt Véronique. “Bij ons is er eveneens meer vraag naar meisjes met een hoekje af. De markt voor klassieke modellen blijft bestaan. Alleen kan er veel meer dan vroeger. Iemand mag enkele kilo’s zwaarder zijn, een grote neus hebben, brede heupen, een litteken of een moedervlek in het gezicht.”

Quote Jongeren hebben meer aandacht voor diversi­teit en staan open voor andere schoon­heids­ide­a­len. JD Ankomah, Oprichter van Rebel Model Management

“Deze trend is een blijver", voegt JD eraan toe. “Onze samenleving is niet meer dezelfde als enkele decennia geleden. Jongeren hebben meer aandacht voor diversiteit en staan open voor andere schoonheidsidealen. Dankzij sociale media hebben ze meer dan ooit een stem om zich uit te drukken. Als modebedrijven cool en hedendaags willen blijven, kunnen ze niet anders dan meegaan met die eisen.”

Kortom, klassieke stereotypen zijn nog niet afgeschreven, maar de modewereld heeft wel door dat er véél meer verschillende soorten schoonheid bestaan. Of om het met de woorden van Ella Emhoff te zeggen: “Voor iemand die, net als veel andere jonge meiden, niet altijd genoeg zelfvertrouwen had, is het best intimiderend om een wereld binnen te stappen die enorm gefocust is op je lichaam. Maar tegenwoordig wordt er met veel meer diverse modellen gewerkt. Het is belangrijk om deel uit te maken van een nieuwe beweging, die toont dat het oké is om gekke tatoeages of een raar kapsel te hebben."

