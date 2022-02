Weet wat je moet vragen aan je kapper: ‘hair glossing’ en ‘frosting' beloven dé trends te worden van 2022

Haarkleurtrends. We zijn geneigd ze uit te proberen, maar krijgen achteraf vaak spijt van de extreme verandering. Teruggaan naar je natuurlijke kleur is dan niet altijd gemakkelijk en goedkoop. Maar we hebben goed nieuws: het lijkt erop dat extreme haartransformaties uitblijven dit jaar. In 2022 gaat alles over techniek, schikking en het behouden van een tijdloze maar verfijnde haarlook. We zetten alle trends eens op een rijtje: van ‘ expensive blonde ’ en ‘contouring ’ tot ‘ hairglossing ’ en ‘ frosting ’.

Geen zorgen, dit artikel gaat wel degelijk over trendy haarkleurstijlen en niet over het decoreren van een taart. Beiden hebben ze wel een belangrijke overeenkomst: ze komen niet kant-en-klaar uit een doosje en vergen precisie, techniek en geduld. Het grote verschil tussen het decoreren van een taart en je haar? Er wordt geen kleurrijk laagje aan onze haren toegevoegd, althans als we trends voor 2022 nauwgezet volgen.

Dit jaar staat in het teken van subtiele kleuringen die dimensie en schaduw aanbrengen in het haar. Ze veranderen op het eerste zicht niets ingrijpend, maar geven wel het gewenste ‘wow’-effect. Op welke manier en met welke kleur, bepaal je geheel zelf. Wij geven alvast vier grote haartrends mee, samen met de nodige informatie die je kan doorspelen aan je kapper.

1. Expensive blonde

Deze stijl is ideaal voor wie zijn haar blond wil kleuren of bijwerken. Het is het blonde zusje van de ‘expensive brunette’-stijl, de multidimensionale bruine haarkleur die in de winter van 2021 enorm populair werd. Als je voor een expensive blonde (of voor de brunettes onder ons, brown) wil gaan, vraag je de kapper best om een zacht contrast van kleuren in je haar te verwerken met highlights en lowlights. Het is niet de bedoeling om je haar een vaste kleur te geven, maar een warmere tint bestaande uit zachte contrasten en schaduw.

Bespreek goed met je kapper welke tinten blond je graag in je lokken zou zien. Denk daarbij aan goud, zand, butterscotch, platina, beige of honing.

(Lees verder onder de foto).

View this post on Instagram A post shared by Tom Smith (@tomsmithhd) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by BLONDES, BALAYAGE + TAPES 🇬🇧 (@laurencredlandhair) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Hair glossing

Wil jij af van je uitgroei? Is je haar dof en ongezond? Dan is hair glossing, of ook wel ‘French glossing’, iets voor jou. Zie het als een moderne ombré; het is eerder een glansverbetering van het haar dan een echte kleuring. Eerst wordt een permanente haarkleuring aangebracht op de wortels van het haar, gevolgd door een gloss kleuring op de rest van het haar en de puntjes.

Zonder amoniak of bleekmiddel helpt deze behandeling om de glans van je natuurlijke haar te verbeteren en de bestaande kleur te egaliseren, donkerder te maken of te verhelderen. Het resultaat is een subtiele kleurovergang, van licht naar donker of van donker naar licht. Dit balayage-effect zorgt voor een natuurlijke kleurovergang van aan de wortel tot in de puntjes van het haar.

(Lees verder onder de foto).

View this post on Instagram A post shared by 𝐕𝐢𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨 Hair Stylist (@vitosatalino_official) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Kaťa plesnikova (@vlasy_od_kati) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Hair frosting

Wie wil gaan voor een zachte, multidimensionale look van het haar, kan ‘hair frosting’ overwegen. Het doet denken aan babylights (superfijne en subtiele highlights, nvdr.), maar dan met lichte blonde tinten op een donkerdere basiskleur. Hair frosting zorgt voor een natuurlijk contrast in het haar, maar is makkelijk te onderhouden omdat het mooi inmengt met de natuurlijke haarkleur.

Bij deze look is het belangrijk dat de kapper elke lok zorgvuldig onder loep neemt en lichte, koelblonde tinten gebruikt.

(Lees verder onder de foto).

#hairfrosting #livedinhaircolor #healthyhair ♬ Sink In - Tirzah @studiobsalonri that fresh balayage + blowout feeling 💋 happy tuesday folks! #balayage Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Master Hair Cutting Specialist (@jenniehairartist) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

View this post on Instagram A post shared by Selene Vázquez Clinic/Salon (@selene_vazquez_salon) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Hair contouring

Je kan je gezicht niet alleen contouren met make-up, maar ook met je haar. Dankzij deze haarstijl accentueer je je gezicht en voorste lokken, en breng je meer dimensie in je kapsel.

Vraag je kapper om de (baby)haren rondom je gezicht in een tint of twee lichter te kleuren dan je natuurlijke haarkleur. Zo creëer je een contour en contrast die veel zachter is dan bij de ‘money piece’-trend waarbij de twee voorste lokken van het haar lichtblond werden gebleekt (denk aan Dua Lipa in 2020, nvdr). Bij deze haarcontour-stijl is het contrast minder intens, waardoor je maandenlang plezier zal hebben van je nieuwe kapsel zonder het beu te geraken. Extra pluspunt is dat het een natuurlijke look is die gemakkelijk te onderhouden is.

(Lees verder onder de foto).

View this post on Instagram A post shared by Fabi Fenandes (@fabifernandescolorista) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: