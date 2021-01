‘The Queen’s Gambit’ achterna? Ook in modewereld is schaken nu helemaal hip

Van de Schotse en de Vichy-ruit tot tartan en pied-de-poule, de voorbije jaren passeerden in modeland veel verschillende ruitmotiefjes de revue. Heel recent is die ruittrend aangevuld met een nieuwe variant: een ruit met vierkantjes in twee kleuren.

Schaakmat

We herkennen het motief in eerste instantie van de populaire Vans-schoenen. Maar het is natuurlijk ook het patroon van een dam- of schaakbord. En laat schaken de laatste tijd wel héél erg populair zijn. Dat heeft alles te maken met de gekte rond Netflixserie ‘The Queen’s Gambit’, waarin een jonge schaakster zichzelf naar de top werkt.

Al was het patroon ook al op de catwalks voor de winter/herfst-collecties van 2020 en de lente/zomer-collecties van 2021 te zien, onder meer bij Oscar De La Renta, Louis Vuitton en Erdem. Dat de herkenbare print nu doorbreekt, is dus geen grote verrassing. En we spotten niet alleen zwart-witvarianten, maar ook schaakbordpatronen in allerlei andere kleuren. Ook op interieurstukken. Hieronder een kleine selectie voor wie ook in z’n kleerkast of thuis helemaal mee wil zijn met de schaaktrend.

