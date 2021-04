Sneakers zijn hot, maar je moet er wat voor over hebben. “Ik kampeerde 3 dagen voor de winkel voor een exclusief model”

Bandeja! Met deze kledingmer­ken scoor je in stijl op het padelveld

16 april Een jaar geleden had amper iemand van padel gehoord. Intussen is het de populairste sport van het land: een padelterrein reserveren is haast even moeilijk als een Tomorrowland-ticket bemachtigen. Dat is verschillende ondernemers en modelabels ook opgevallen. Her en der duiken nieuwe collecties op, specifiek voor fans van de hippe raketsport.