Sensueel én stoer: Rihanna werkt samen met een biker gang voor haar nieuwste lingeriecampagne

Fenty staat erom bekend lingerie te maken voor werkelijk iedereen, wat je maat of huidskleur ook is. Ook in de selectie van modellen is Rihanna op-en-top inclusief: het gaat doorgaans om vrouwen in alle mogelijke maatjes en kleuren. Maar de nieuwste campagne is wel heel bijzonder. Daarin zien we de leden van de biker gang ‘Caramel Curves’ (karamelkleurige rondingen) met lingerie, matching panties en zelfs handschoenenvan Fenty.

Badass boss

Caramel Curves is een vrouwelijke motorclub bestaande uit zwarte moeders, zaakvoerders en gemeenschapsleiders uit New Orleans. “De leden van Caramel Curves laten aan de wereld zien wat het betekent om een ‘badass boss’ te zijn, en ze voegen er nog een vleugje sexiness aan toe ook”, vertelt Rihanna in een persbericht. We zien de leden van de gang, gehuld in de pikante setjes van Fenty, op hun motors met roze velgen en accenten, met sensuele foto’s en dito campagnevideo als resultaat.

(Kijk verder onder de video.)

“Wanneer wij aankomen, kijkt iedereen ons aan”, horen we een van de biker-vrouwen in de video zeggen. “‘Wie zijn die badass vrouwen op hun motor?’, denken ze. ‘Ze hebben hakken aan, hun make-up en haar is gedaan, ...’ En we dragen ook echt onze hakken op onze motors, dat is niet gewoon voor de show.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De vrouwen in de campagne zijn plussize, maar de hele collectie is zoals gewoonlijk beschikbaar in maten gaande van XS tot 3XL en van 32A tot 42H. Wij hebben ons oog laten vallen op het zwarte, met kanten bloemen bedekte setje. De hele collectie is beschikbaar sinds 1 augustus op de website.

Lees ook :