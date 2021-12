Modekenner Hilde Geudens toont je hoe één pronkstuk je hele feestoutfit naar een hoger niveau kan tillen

Beautyre­dac­tri­ce Sophie test welke adventska­len­ders je geld waard zijn: “Als teleurstel­ling in een kartonnen doosje kwam, dan was dit het”

Vanaf vandaag tellen we officieel af naar kerst, en wel graag met een adventskalender. Heerlijk toch: elke dag een stukje geluk van achter een minuscuul deurtje prutsen. Was dat vijf jaar geleden nog een stukje chocolade, dan komen de kalenders nu in álle mogelijke varianten, waarvan vooral de exemplaren met lekkers voor haar en huid razend populair lijken. Welke zijn echt je geld waard? Is dat eentje van een schappelijke 25 euro? Of eentje van – slik – 350 euro? Beautyredactrice Sophie vergelijkt er elf. “Enige nadeel bij deze is dat je niet alle deurtjes in één keer mag openen.”

1 december