Een diving bob, curtain bangs of halflange snit? Zo vind je het kapsel dat bij jouw gezichtsvorm past

Het kapsel vinden dat bij je past: dat is zoals de zoektocht naar je ware Jacob. Het geheim achter een happy ‘hair’-ending? Je moet voor die snit kiezen die naadloos bij je gelaat past. Rond gezicht? Dan wat volume op de kruin, alsjeblieft. Vierkant? Curtain bangs, please . Dankzij tips van beautykenner Sophie én kapper Jochen Vanhoudt, heb je binnenkort alles wat je ha(a)rtje begeert.

Vierkant, rechthoekig, hartvormig of rond. Wie op jacht is naar het kapsel van haar dromen, haalt best het handboek geometrie nog eens boven. Want de beste coupe is niet diegene die op dat moment het meest #trending is. Het is er wel een die bij je gelaatsvorm past. “De juiste snit zet je troeven in de verf, complimenteert je gezichtsbouw en camoufleert eventuele mindere puntjes”, vertelt kapper Jochen Vanhoudt.

Klinkt goed, maar hoe begin je eraan? Simpel: bind je haren strak naar achteren en neem een foto van jezelf. Vervolgens overtrek je de contouren van je gelaat met een kleurtje en kijk je welke vorm het meest overeenkomt. En daarna kan je met onderstaande tips van Jochen aan de slag.

Jouw gezichtsvorm is ...

... rond

Bekend voorbeeld: Selena Gomez, Miranda Kerr

Ga voor zoveel mogelijk volume bovenop en zo weinig mogelijk aan de zijkant. Een schuine of verknipte boblijn is erg flatterend, zeker in combinatie met een zijstreep. Liever lang? Halve updo’s zijn je ideale match. Vermijd een carré in combinatie met een froefroe of opsteekkapsels met je haren strak naar achteren.

1. Eleven Australia, Dry Finish Wax Spray, 21 euro bij elevenaustralisastore.be

2. Moroccanoil, Volumizing Mist, 34,90 euro bij johnbeerens.be

... ovaal

Bekend voorbeeld: Kim Kardashian, Bella Hadid

Lang, kort, halflang, met of zonder pony, een rechte of schuine middenlijn, laagjes of je lokken op één lengte... eigenlijk kan alles. Heb je een groter voorhoofd, kies dan voor een froefroe, bles of curtain bangs.

1. Ouai, Finishing Crème, 25,95 euro bij Zalando

2. Color Wow, One-Minute Transformation Styling Cream, 22,95 euro bij Douglas

... vierkant

Bekend voorbeeld: Olivia Wilde, Joyce De Troch

Opteer voor ronde vormen die je gezicht omlijsten. Curtain bangs zijn ideaal omdat ze je uitgesproken jukbeenderen (jaloers!) benadrukken en tegelijkertijd een zweem zachtheid toevoegen. Ook een ronde froefroe staat erg mooi. Zorg vooral dat je haar niet te plat op je kruin ligt. Laagjes zijn ideaal: ze maken je gezichtscontouren softer én creëren volume.

1. Lee Stafford, Shine Spray, 9,50 euro bij ICI PARIS XL

2. Authentic Beauty Concept, Enhancing Water, 26,90 euro bij finesse-beauty.be

... rechthoekig

Bekend voorbeeld: Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie

Een rechthoekig gelaat komt weg met heel veel verschillende kapsels, al staan een diving bob (die naar voren toe langer wordt) en lange coupes met afgeronde laagjes langs het gezicht het leukst. Ook tof: een bles of luchtige froefroe die bestaat uit speelse sprietjes. Ga je voor een updo? Laat dan steeds enkele losse plukjes langs je gelaat vallen.

1. WeDo, Moisturizing Day Cream, 20,45 euro bij lookfantastic.nl

2. Wella, Oil Reflections, 22,99 euro bij johnbeerens.be

... hartvormig

Bekend voorbeeld: Veronique De Kock, Lily Collins

Te herkennen aan een fijne kin en een haarbos die samenkomt in een puntje te midden van het voorhoofd? Goed nieuws: lang of halflang, golvend of steil: alles oogt even mooi, als het maar volume heeft. Skip de kortere kapsels en de froefroe: door dat puntje zit er vaak een weerborstel verstopt en dat maakt een pony erg moeilijk te stylen.

1. Grow Gorgeous, Volume Bodifying Shampoo, 12,95 euro bij Zalando

2. Redken, Volume Injection, 24,90 euro bij hairdis.com

... driehoekig

Bekend voorbeeld: J.Lo, Victoria Beckham, Anna Wintour

Een iets brede kaaklijn en smal voorhoofd breng je in balans met volume aan de zijkant. De rest van het haar valt strak naar beneden, genre Anna Wintour. De omgekeerde driehoek bestaat ook en is vergelijkbaar met een hartvormige gelaat, maar dan zonder het puntje op het voorhoofd. Leuk nieuws, want deze types kunnen elk kapsel aan. Laat je creativiteit dus de vrije loop.

1. ghd, RISE, 189 euro bij jochenvanhoudt.be

2. Philips, Essential Airstyler, 34,99 euro bij philips.be

