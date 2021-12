Drones die zijn naam in de lucht spellen en een gigantisch standbeeld: zo werd Virgil Abloh geëerd na zijn overlijden

PORTRET. Mo­de-icoon, dj en soulmate van Kanye West: het verhaal van Virgil Abloh

Virgil Abloh, een icoon uit de muziek- én modewereld, is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was amper 41, maar in die korte tijd zette hij zichzelf op de kaart als de eerste zwarte ontwerper die het voor het zeggen had bij Louis Vuitton. Een portret van dé rijzende ster uit het wereldje, die ooit op goed geluk de modeshows van Parijs probeerde te crashen en Kanye West mee op de kaart zette: “Hij was écht, dat is een zeldzaamheid in de industrie.”

