Deze Antwerpse modestudente kleedt zowel Lady Gaga als Kylie Jenner: “Ik ontwierp een bijpassende catsuit voor Kylie en haar dochter Stormi”

Lady Gaga staat bekend om haar kleurrijke outfits en excentrieke stijl. In haar nieuwste Instagramfoto is ze te zien in een opvallende jas van ontwerpster Florentina Leitner (24), die aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen studeerde. Dat is niet toevallig: de jas werd geselecteerd door Tom Eerebout himself , de Belg die al meer dan tien jaar lang de stylist is van Lady Gaga. En het is niet de eerste keer dat Leitner zo'n grote ster mag kleden. Ook Kylie Jenner houdt van de eigenzinnige ontwerpen van de Oostenrijkse.

Dressed by antwerp is een project in samenwerking met Stad Antwerpen dat tijdens de eerste lockdown op poten gezet werd. Het doel? De negen masterstudenten van de Antwerpse mode-academie een voorproefje geven van hoe het is om te werken als stylist van een celebrity, onder de begeleiding van Tom Eerebout. “Ik werk al tien jaar samen met Lady Gaga. Ze is een enorm inspirerend persoon om voor te werken", vertelt hij ons. “Ik mocht uit de negen masterstudenten van de Antwerpse mode-academie één persoon kiezen die Lady Gaga zou kleden. Het ontwerp van Florentina sprong eruit, net zoals Florentina zelf.”

De Oostenrijkse Florentina maakte een zwart-roze jas in nepbont voor de Amerikaanse popster. “De jas werd speciaal voor Lady Gaga ontworpen", vertelt ze ons. “Je zal hem dus nergens kunnen kopen. Toch niet in dezelfde kleur. Er zit wel een zwart-witte versie van de jas in mijn collectie voor het najaar. Voor 1.100 pond (ongeveer 1.277 euro) is hij van jou.”

Volledig scherm Florentina (24) aan het werk.

De jonge ontwerpster studeerde vorig jaar in juni af. Ze werkte even voor Dries Van Noten, waarna ze besliste haar eigen label, ‘Florentina Leitner’, op te richten. “Ik zou mijn merk beschrijven als kleurrijk, jong, fris en gedurfd”, vertelt ze kordaat.

Dat ze Lady Gaga (een ster met 47 miljoen Instagram-volgers) mocht kleden, is straf. Maar het is niet de eerste, noch bekendste beroemdheid die in Florentina’s ontwerpen flaneert. Kylie Jenner’s 226 miljoen volgers konden haar ook al in catsuits van het merk zien. “Haar stylist benaderde me via Instagram. Natuurlijk was ik ontzettend blij. Als jonge merken worden opgepikt door bekendheden, levert dat ontzettend veel goede reclame op.”

“Ik heb al berichten ontvangen van mensen die dezelfde outfit als Kylie wilden bestellen. En onlangs vroeg Kylie’s team me om een outfit voor haar en haar dochter Stormi te ontwerpen. Het zijn twee bij elkaar horende, kleurrijke catsuits, maar meer mag ik niet zeggen. Je zal hen er binnenkort waarschijnlijk in zien rondlopen.”

“Ik vind het heel sterk dat Florentina na haar studies in België is gebleven om hier haar merk op te starten. We gaan nog veel van haar horen, als je ’t mij vraagt. Ons land heeft ontzettend veel goede ontwerpers. Daarom hebben we ook zo'n goede naam in de modewereld. Ik vind het leuk om jonge ontwerpers te steunen en dat zal ik ook blijven doen", besluit Eerebout.

