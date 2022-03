De bijzondere jarendertigwoning van Karolien en Walter. “Veel mensen vinden onze roze badkamer too much”

“Ons interieur is als een open boek.” Het interieur van Karolien en Walter in drie woorden omschrijven? Roze, vintage en verzamelingen. Maar het verhaal dat erachter schuilt, is veel uitgebreider. Ze laten ons binnenkijken in hun prachtig gerenoveerde jarendertigwoning, gekenmerkt door authentieke elementen én verrassende ingrepen. “De afgeronde vormen geven een vrouwelijke toets aan de badkamer. Ik geniet er elke dag van.”

Karolien kocht deze charmante halfopen woning al een hele poos geleden, maar pas nu is ze helemaal afgewerkt. “Alles in ons interieur vraagt tijd, maar dat vinden we niet erg. Stap voor stap vernieuwden we elke kamer, waarbij we wel telkens een deadline vooropstelden. In de laatste fase bouwden we een stuk bij en het is sindsdien dat het plaatje voor honderd procent klopt”, zegt Karolien.

Volledig scherm De verbouwingen en de uitbreiding waren een werk van lange adem. © Sandra Mermans

Er kwam een uitbreiding boven de keuken om een badkamer in te richten en ook de garage kreeg een verdieping erbij met plaats voor een thuiswerkplek. “Die zorgde voor licht en ademruimte. Voordien zaten we nogal dicht op elkaar in de woonkamer. Zeker met alle spullen die we hebben. We zijn boekenverzamelaars, vooral over interieur en kunst. En Walter heeft ook nog eens een zwak voor vazen en lampen.”

Volledig scherm Karolien en Walter zijn boekenverzamelaars. © Sandra Mermans

Verliefd op seventiesdesign

Maar de grootste passie van het koppel is die voor vintagemeubels.“Ik groeide op in een oerklassiek Vlaams nest. Toen ik als tiener bij een vriend kwam die in een modernistisch huis woonde, was ik zo onder de indruk van het seventiesdesign dat ik meteen ben beginnen te sparen om zelf meubels te kopen. En dat doe ik nog altijd”, lacht Walter.

Volledig scherm In de woonkamer keer je terug in de tijd. Aan de schouw en op de kast vind je schilderijen van Walter. De zitbank is een klassieker van Leolux. Het houtvuur is van Dovre. © Sandra Mermans

Het zijn dan ook allemaal originele stukken die het interieur sieren: sofa’s in leder en hout met bijhorende salontafel van Leolux, een uittrekbare eettafel en stoelen van Carl Hanssen, een tafellamp van Guzzini, een fauteuil van Joe Colombo … Achter alles schuilen verhalen en herinneringen. “Dat geldt nog meer voor de persoonlijke spullen die we als decoratie gebruiken, zoals knutselwerkjes van toen de kinderen klein waren en reissouvenirs, of voor de schilderijen van Walter. Ons interieur is eigenlijk een open boek dat vertelt wie we zijn.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

“Ongetwijfeld merk je dat roze mijn lievelingskleur is. Ik durf daar gerust all the way in te gaan”, vertelt Karolien. “Vroeger reed ik met een knalroze Twingootje en vandaag is de volledig roze badkamer de blikvanger van ons huis. Veel mensen vinden dat een beetje too much, maar ik vind het fantastisch!”

Gezellig werknest

Volledig scherm © Sandra Mermans

Via een felgroene stalen trap stap je het thuiskantoor van Karolien binnen. Met boeken, allerlei souvenirs, vast tapijt, een boekenrek en een bureau in een speelse vorm heeft het een hoog woonkamergehalte. De plafondhoge ramen laten een zee van licht binnen. Vooraan verhinderen planten inkijk vanop straat.

De grootte van de geluksboom verraadt hoe goed die zich hier in zijn sas voelt. “Wij allemaal, hoor. Overdag werk ik hier, maar ’s avonds leest Walter hier graag een boek of kijkt Benjamin een film op zijn laptop.” Dat doen ze in de Maralunga’s, het best verkochte sofamodel van Cassina. “Deze gaan al een leven mee, want ze stonden vroeger in het huis van mijn ouders. Het waren hun fauteuils, wij zaten er enkel in als ze niet thuis waren.”

Krantenhoekje

Volledig scherm © Sandra Mermans

“De eerste keer dat ik het huis binnenkwam, had ik geen wow-gevoel. Maar ik wist onmiddellijk wat ervan te maken viel. In de keuken zag ik me al mijn kranten lezen en dat doe ik nog elk weekend. Eerst in een bruine sixties-keuken, maar dat vonden we na een tijd veel te druk. Waarschijnlijk in een tegenreactie kozen we voor een sereen wit model.” De kwaliteit is top met kasten van SieMatic en toestellen van Gaggenau. De eettafel is van puur marmer. De waterkan uit Rome kreeg Karolien cadeau van haar zoon. De stoelen zijn van Lübke.

Vrouwelijke toets

Volledig scherm © Sandra Mermans

“Ik zag ooit een foto van een hotel in Australië met een roze badkamer. Die was zo op mijn lijf geschreven dat ik meteen besliste dat ik op een dag dezelfde zou hebben. Ik ben dus heel blij met de nieuwe die we sinds twee jaar hebben. Niet alleen met de kleur, maar ook met het concept. Kant-architecten haalde het maximum uit de ruimte met én een groot bad én twee douches naast elkaar die we vaak gebruiken – én een plek voor planten én een toilet én een dubbele wastafel. Omdat ze voorstelden om niet met tegels, maar met polyester te werken, zijn er overal afgeronde vormen. Die blokken de ruimte niet af, in tegenstelling tot rechte hoeken, en geven er een vrouwelijke toets aan. Ik geniet er elke dag van.”

Familiemomenten

Volledig scherm © Sandra Mermans

De vroegere zolder is nu ingericht als slaapkamer en tot in de nok opengewerkt. Het is een rustpunt door het overvloedige wit, met uitzondering van de knalrode geit van William Sweetlove. “Dat hoort ook zo in een slaapkamer, vind ik. Ik schilderde zelfs een oud meubel wit om het in het geheel te laten passen. Het stond vroeger in de slaapkamer van mijn ouders. Ik plaatste er de kitscherige beeldjes bij die mijn zus en ik als kleine meisjes aan ons mama cadeau deden en waarvoor we heel lang hadden gespaard.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Wie zijn Walter en Karolien? Volledig scherm Karolien Van Cauwelaert en haar partner Walter Vleugels. © Sandra Mermans • Karolien Van Cauwelaert (55) werkte jaren als journalist voor interieurmagazines en was ook hoofdredactrice van Actief Wonen, vandaag is ze teamcoördinator communicatie bij CD&V • haar partner Walter Vleugels (57) geeft les in grafische technieken, dochter Hannah (24) is het huis uit, tweelingbroer Benjamin woont nog thuis • het gezin woont in Sint-Denijs-Westrem bij Gent, in een halfopen huis uit de jaren dertig dat gerenoveerd en uitgebreid is, kant-architecten.be en atelierpiraat.be

