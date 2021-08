Bloomon brengt een boeket uit gebaseerd op een van de bekendste schilderijen van Vincent Van Gogh

De beautylijn van ‘Stranger Things’-ster Millie Bobby Brown komt naar België: vegan, betaalbaar en speciaal ontworpen voor Gen Z

27 juli De ene na de andere ster lanceert tegenwoordig een eigen huidverzorgingsmerk of make-uplijn. Zo ook Millie Bobby Brown (17), die we kennen als het personage Eleven uit de Netflix-hit Stranger Things. Het verschil tussen haar merk en andere merken van sterren? ‘Florence by Mills’ is specifiek gericht op mensen van Millies generatie, Gen Z. Vanaf volgende week is het merk voor het eerst verkrijgbaar bij ons via ICI Paris XL.