Black Friday must-haves: 7 stukken van Belgische merken die jouw kleerkast nu nodig heeft

Het is je vast niet ontgaan: Black Friday komt eraan. Tijdens de feestdag die uit Amerika is overgewaaid, krijgen we tal van aanbiedingen en giga kortingen voorgeschoteld. Tof, maar voor Belgische ondernemers kan het moeilijk zijn om te concurreren met internationale grootspelers. Wil jij gekke deals scoren, maar toch onze eigen economie steunen? Check dan onze selectie van leuke stukken van Belgische merken die deze winter niet in je garderobe mogen ontbreken, mét korting!

Lola Liza, zwarte teddy jas voor 50 euro in plaats van 99,99 euro

Wij zijn helemaal verliefd op deze jas. Het is een kruising van het klassieke, lange model en de knusse teddycoat - het beste van twee werelden. De lengte van de jas zorgt ervoor dat je er gekleed en chic uitziet, terwijl de jas je dankzij haar stof toch ook lekker warm houdt. Handig: de pasvorm is oversized, zodat je er nog een dikke trui onder kan dragen eens de temperaturen beginnen te zakken. Dit stuk heeft een hoog aaibaarheidsgehalte en jij dus ook als je ‘m draagt. Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Volledig scherm © Lola Liza/NINA

Eén van de gezelligste dingen aan de winter is het dragen van dikke sjaals die je ook als dekentje kan gebruiken. Dit model fleurt dankzij haar frisse kleuren zelfs de meest sombere herfstdag en -outfit op. De mooie korting maakt het helemaal de moeite waard om ’m te kopen.

Essentiel Antwerp, blauwe en neongroene gebreide trui voor 171,50 euro in plaats van 245 euro

Voor kwaliteitsvolle stuks met een hedendaagse twist moet je bij Essentiel zijn. Trotseer koude winterdagen in deze bonte trui met trendy kleuren. Deze gebreide trui is als een moderne update van de ugly christmas sweater.

Eliza Di Venezia, lange zwarte laarzen tot over de knie voor 325 euro in plaats van 425 euro

Bij La Bottega is het Black Week: elke dag van de week is er 20 procent korting op één merk dat ze verkopen. Wij zijn helemaal weg van deze mooie laarzen van Eliza Di Venezia. Je hoeft maar een blik op Instagram te werpen om te zien dat lange laarzen tot over de knie met platte hak erg in trek zijn. Het is een trend die wij alleen maar kunnen aanmoedigen: zo’n model staat vrouwelijk en elegant én bespaart je de pijn van op hakken te moeten lopen. Daarnaast zijn zwarte laarzen tijdloos en zal je er jarenlang plezier van hebben. Nu je de kans hebt om ze voor 100 euro minder te scoren, zijn deze laarzen volgens ons hun geld helemaal waard.

Volledig scherm © La Bottega/NINA

Mimarse Antwerp, gouden armband voor 19,60 euro in plaats van 28 euro

Scoor nu al kerstcadeautjes voor je vriendin, zus of mama bij de multibrand winkel Mimarse. Dankzij de code BLACK30 krijg je deze week 30 procent korting op de hele website. Less is more: deze simpele, gouden armband is een mooi accessoire waarmee je je outfit naar een hoger niveau tilt. Heb je liever wat specialere juwelen? Check dan zeker ook de rest van hun aanbod boordevol kleurrijke armbandjes, originele kettingen, oorbellen en ringen.

ElleMilla, witte kabeltrui voor 30 euro in plaats van 59,99 euro

Kabeltruien maakten dit jaar een comeback in modeland. Dat is goed nieuws, want de gebreide kledingstukken zijn warm, gezellig en anno 2020 dus ook ontzettend stijlvol. Een witte variant met coltrui zoals deze hoort in ieders kast thuis. Het gevlochten patroon is tijdloos en het satijnen stofje dat onder de trui uitkomt, geeft een girly touch. Leuk detail: de trui is vooraan wat langer en vanachter kort. Ook verkrijgbaar in het zwart.

Deze boots zijn geïnspireerd op de razend populaire Prada laarsjes, waarin je zowat elke influencer al zag paraderen. Tijd om ze aan jouw collectie toe te voegen? Dit model is ontzettend stoer dankzij haar grove zool en de hoge veters, maar staat ook weer girly wanneer je het combineert met een kleedje. Het zijzakje is een leuk accent, waardoor dit paar schoenen lekker opvalt.