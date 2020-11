Black Friday must-haves: 5 heerlijke hebbedingen voor je interieur met korting (en lokaal!) geshopt

Het Ka­te-ef­fect: Kate Middleton gekroond tot meest modieuze royal ter wereld. Zo kopieer je haar stijl

19 november Onderzoek heeft uitgewezen dat de hertogin van Cambridge het meest stijlvolle lid is van alle koninklijke families. Ze kwam op de tweede plaats in de lijst van de 10 grootste mode-iconen op aarde, net na Victoria Beckham. Modestyliste Deirdre Clehane van The Happy Closet legt uit waarom de stijl van Middleton wereldwijd zo geliefd is. “Telkens wanneer ze een stuk draagt, is het rechtstreeks uitverkocht. Dat noemt men het 'Kate-effect’.”