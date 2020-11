Black Friday must-haves: 5 deals die je niet mag missen volgens onze beautyredactrice

Of het nu een vroeg kerstcadeautje is, of gewoon iets voor jezelf: de beste koopjes doe je nu, tijdens de week van Black Friday. Beautyredactrice Sophie selecteerde enkele must-haves waarmee je niet alleen je portefeuille (want: fikse korting!) maar ook de economie een dienst bewijst, wegens op en top Belgisch. Shoppen maar!

Zoeva, Deluxe Premium Set, 63 euro in plaats van 90 euro bij Cosmeticary

De ideale startersset voor wie net begint met make-up, maar evengoed een mooie aanvulling als je thuis al een collectie penselen hebt. De kwasten van Zoeva kenmerken zich door hun donszachte haartjes en topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Zowel de 227 Soft Definer als de 102 Silk Finish en 231 Luxe Petit Crease (alledrie in deze set!) zitten al jarenlang in mijn collectie, en de kans is groot dat ik de rest ook naar huis klik.

OPI Infinite Shine Gift Set, 30,75 euro in plaats van 61,50 euro bij Lakstore

Nu we niet naar de nagelstudio mogen, zijn we op onze eigen manicurekunsten aangewezen. Dankzij de Infinite Shine setjes van OPI is dat tegenwoordig even makkelijk gezegd als gedaan, want de nagellak hardt uit in natuurlijk licht. Geen LED-lamp nodig, maar wel een resultaat dat even lang blijft. Handig!

FOREO UFO 2, 223 euro in plaats van 279 euro bij Parfuma

De FOREO UFO is exact wat je nodig had om die spa at home naar een hoger niveau te tillen. Ik telde er een rib uit mijn lijf voor neer, maar dat gemis wordt volledig goedgemaakt door een mooie, stralende huid. Dit kleine apparaatje maakt namelijk gebruik van lichttherapie, sonische pulsaties, thermo- én cryofuncties. Ingewikkelde termen om te zeggen: het zet het beste van de wetenschap aan het werk om jouw het ultieme wellnessgevoel te geven in je eigen badkamer. In principe gebruik je de UFO best met de bijhorende vliesmaskers, maar zelf haal ik het bijvoorbeeld ook boven om mijn favoriete crème of serum in te masseren. ‘s Avonds is de temperatuur van 45 graden heerlijk ontspannend - een temperatuur waarvan bewezen zou zijn dat het helpt om de ingrediënten beter te helpen indringen - ’s ochtends kies ik voor een lage stand van amper 5 graden, voor een snelle opkikker. Of kies voor een mix van technieken met een op maat gemaakt programma dankzij de bijhorende app. Laat die glow maar komen!

Innersense Pure Trio, 64 euro in plaats van 89 euro bij Blooms and Blossoms

De natuurlijke haarverzorging van Innersense zijn een plezier voor je lokken én de planeet. Extracten van aloë vera, pompoenpitten, sheaboter en kokosolie zuiveren, terwijl de zalige geur van oranjebloesem er een heerlijk ontspannend doucheritueel van maakt. De shampoos en conditioners gingen al met tal van beauty awards aan de haal, dat moeten we dringend zelf eens proberen.

INTIMACY Noir Eau de Parfum, 30 euro in plaats van 79,95 euro bij ICI PARIS XL

De eigen parfumlijn van ICI PARIS XL is sowieso een goede prijs-kwaliteit optie, maar tot eind deze week kan je helemaal een goede deal doen. De collectie heeft voor iedereen wat wils. INTIMACY Pink is een fruitige geur met een speels karakter. INTIMACY Velvet hult je in een sluier van rozenblaadjes en INTIMACY Sheer is op en top vrouwelijk en bloemig. Al is mijn persoonlijke favoriet INTIMACY Noir, een sensuele Oriëntaalse geur die je zelfs op koude winteravonden lekker warm houdt.