Black Friday, maar dan anders. Deze 4 lokale alternatieven moet je kennen

Black Friday is dé dag bij uitstek om koopjes te doen. Dat is leuk natuurlijk, maar de laatste jaren krijgt het concept ook steeds meer kritiek. In de eerste plaats omdat al dat kopen allesbehalve duurzaam is. Maar ook omdat vooral grote spelers voordeel uit Black Friday halen, terwijl kleinere handelaars er juist door benadeeld worden. Move over Black Friday, hier zijn Belgian, Warm, Red en Green Friday.

Belgian Friday

Om tegengewicht te geven aan de gigantische aanbiedingen van internationale spelers verenigen meer dan 20 Belgische merken zich in de vorm van ‘Belgian Friday’. In plaats van grote kortingen te geven, delen deze merken op sociale media hun vijf favoriete zwarte Belgische ontwerpen om elkaar te steunen. ‘To silence the noise of #BLACKFRIDAY, we are participating in #BELGIANFRIDAY’, luidt hun slogan. Daarnaast nodigen ze anderen uit om hetzelfde te doen. Het doel: zoveel mogelijk Belgische ontwerpen te verspreiden. Belgian Friday is dus niet alleen een ‘protestbeweging’ tegen Black Friday, maar ook een campagne die Belgische merken en designers onder de aandacht wil brengen.

Deelnemende Belgische merken zijn: Aesaert, Atelier Bossier, Atelier Content, Anna Rosa Moschouti, Barelli Manon, Bonnie and the gang, Cara Rosa, Elisa Lee, Helder, La Femme Garniture, Lies Mertens, Lore Van Keer, Marjan Storme, Mieke Dierckx, Moncol Anvers, Nimzu, Ophelia lingerie, Pure by Luce, Recto Verso, VA-TOUT, Wolvis.

Volledig scherm Zwarte blazer van het duurzame, Belgische sportmerk Recto Verso. © Recto Verso

Warm Friday

Bij retailer JBC geen Black Friday, maar Warm Friday. Op 26 november zal de Belgische modeketen 15.000 euro van de opbrengst van hun verkoop van mondmaskers aan goede doelen schenken. Daarnaast wil het ook JBC-momster en influencer Lara Switten in de bloemetjes zetten. De fiere mama van twee, die momenteel in verwachting is van een derde, kreeg enkele weken geleden de vreselijke diagnose van baarmoederhalskanker, die niet meer te genezen valt. “Als bedrijf van en voor families trof het nieuws van één van de leden van onze JBC familie ons zwaar. Wij zijn dan ook meteen beginnen nadenken over hoe wij Lara en haar familie kunnen steunen en helpen”, zegt woordvoerster Katrien Vangrunderbeeck. Om Lara te eren, besloot JBC haar lievelingsoutfit van JBC bij te maken en vanaf december opnieuw te koop aan te bieden. Het gaat om een top en rok in dezelfde tint bruin, die ook in het zwart beschikbaar zal zijn. De opbrengst van deze stukken zal deels naar Lara en haar gezin gaan en deels naar Kom op tegen Kanker.

Volledig scherm JBC-momster Sara Switten in haar favoriete outfit van JBC. © JBC

Red Friday

Om de Belgische economie een boost te geven, lanceerde de Mode Unie Red Friday. Die boost is broodnodig, want handelaren hebben het ontzettend moeilijk door de verplichte sluiting van hun fysieke winkels. Daar komt ook nog eens de moordende concurrentie van internationale ketens bij kijken, die door Black Friday een hoogtepunt kent. Zulke grote ketens werken met andere marges en kunnen doorgaans betere prijzen aanbieden. Daarom staan op Red Friday lokale, Belgische winkels centraal en roept men op om zoveel mogelijk bij hen te kopen. “We pleiten voor gezond verstand en vragen de consument twee keer na te denken waar hij of zij iets koopt”, zegt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Massaal kleding kopen bij grote modeketens is volgens Mode Unie geen goed idee. Elke euro die je uitgeeft aan zo’n keten is namelijk een gemiste kans voor lokale handelaars, terwijl zij jouw steun het meeste nodig hebben. Grote internationale webshops en ketens redden zichzelf wel. “België heeft één van de meest vertakte modewinkel-landschappen ter wereld. Willen we die diversiteit blijven behouden en willen we blijven genieten van een authentieke winkelbeleving en een ongelofelijk sterke service, dan moeten we met z’n allen bewust aankopen. Want als in elke stad dezelfde ketens overblijven, hebben we overal eenheidsworst: daar wordt niemand gelukkig van”, aldus Delanghe. Door te shoppen bij lokale winkels, steun je hen als consument in een moeilijke tijd én investeer je in de Belgische economie.

Volledig scherm Red Friday is een initiatief van de Mode Unie. © Mode Unie

Green Friday

Black Friday mag dan wel voordelig zijn voor grote spelers en de miljoenen mensen die die dag koopjes op de kop tikken, voor de planeet is het dat absoluut niet. Denk maar aan de CO2-uitstoot door de verzending van pakketjes en onnodige (plastic) verpakkingen: de mode-industrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Om die reden lanceerde men enkele jaren geleden Green Friday: een dag waarop men oproept om vooral niét te kopen. Illustrator Eva Mouton staat alvast achter het concept. Op haar Instagram pagina schrijft ze dat ze een ‘rasechte, irritante, Gentse boomknuffelaar’ is en helemaal fan is van de tegenhanger van Black Friday. Ze zal daarom ook van 27 tot en met 29 november 5 procent van de omzet van haar website doneren aan Natuurpunt, een vrijwilligersvereniging die zorgt voor kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Op haar website kan je onder andere mondkapjes, natuurlijke verzorgingsproducten en zakdoeken kopen - allemaal duurzaam.

Volledig scherm De Instagram post van Eva Mouton © Eva Mouton