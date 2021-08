Biobloemen zijn in opmars. Wat is het en waar kan je zo'n boeket kopen?

Een boeket op tafel doet mensen altijd glimlachen. Maar wist je dat verse snijbloemen eigenlijk een slechte impact hebben op het milieu en het klimaat? Om die reden zijn biobloemen in opmars. “Het is simpelweg goed voor natuur, dier, mens en milieu.” Wij sommen enkele plekken op waar je een biologische bos kunt bestellen.

De ruiker bloemen die we kopen bij de bloemist of in de supermarkt is vaak niet zo milieuvriendelijk als we willen geloven. Heel wat kwekers gebruiken namelijk pesticiden of werken met energieverslindende kassen. Soms hebben de bloemen zelfs al een hele reis achter de rug, omdat ze worden ingevlogen vanuit warme verre landen.

Om die reden willen steeds meer mensen alleen nog biobloemen kopen. Dat zijn bloemen die in de volle grond en op natuurlijke wijze geteeld worden, zonder kunstmest en chemische middelen dus. In de plaats worden natuurlijke meststoffen gebruikt. En van zodra de bloemen ontluiken, worden ze met de hand geplukt.

Trend

Ook bij Bloomon merken ze dat de vraag naar biologische bloemen stijgt. Voor de tweede zomer op rij verkopen ze namelijk hun ‘Bio-boeketten’. “Bij de lancering in België en Nederland vorig jaar hadden we een wekelijkse oplage van 250 boeketten. Elke week opnieuw waren die uitverkocht. In 2021 hebben we de oplage daarom verdrievoudigd, en die 750 stuks vliegen ook over de toonbank”, klinkt het bij de bekende online bloemist. “Bovendien zijn de biologische bloemen nu ook beschikbaar in drie landen, met de toevoeging van Duitsland.”

Quote Wij hopen dat het aanbod van biologi­sche bloemen de komende jaren zal blijven toenemen. Dat is goed voor natuur, dier, mens en milieu. Bart Troost, CEO van Bloomon

“Sinds de introductie van het Bio-boeket zien we dat de vraag naar biologische bloemen stijgt. En dat is goed nieuws, want meer vraag leidt tot meer aanbod. Ons doel? Een grotere en meer stabiele afname van biologische bloemen. Zodat je niet alleen in juni een biologisch boeket op tafel hebt, maar het hele jaar door.” CEO Bart Troost voegt daar nog aan toe: “Het is een belangrijke eerste stap op het gebied van het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wij hopen dat het aanbod van biologische bloemen de komende jaren zal blijven toenemen. Dat is goed voor natuur, dier, mens en milieu.”

Ook kweker Lara Velmans, van De Bloementuin in Zwolle, ziet dat er een groeiende aandacht is. En zij is daar eveneens héél blij mee. “Het is gewoon superbelangrijk om biologische bloemen in de schijnwerpers te zetten en een bijdrage te leveren aan een zo groot en divers mogelijk aanbod. Het is een prachtige uitdaging vanwege het spel met de natuur en gespecialiseerde kweektechnieken.”

Waar?

Bloomon

Volledig scherm © Bloomon

Bloomon is sowieso een van de bekendste spelers in ons land als het gaat om de levering van bloemen aan huis. Deze zomer kan je er dus ook biobloemen bestellen. Extra leuk: je boeket wordt geleverd in gerecycleerd karton en met voeding in een afbreekbaar zakje.

Meer info vind je online. Prijzen vanaf 34,95 euro.

Wilder

Volledig scherm © Olmo Peeters voor Wilder

De naam zegt het al: hier vind je geen klassieke boeketten, wel rebelse ruikers met imposante chrysanten, margrieten, dahlia’s, asters en Italiaanse zonnebloemen. Die bloemen kweken ze niet zelf, maar halen ze bij een lokale kweker die duurzaam te werk gaat. In de wintermaanden zal je hier vooral droogbloemen kunnen kopen.

Meer info vind je online. Prijzen vanaf 25 euro. Je kan boeketten laten leveren of afhalen in de winkel in de Provinciestraat 28, Antwerpen.

’t bloemt

In het Gentse kan je terecht bij ’t bloemt voor een stukje groen. “Om mij te onderscheiden van andere floristen heb ik ervoor gekozen om honderd procent bio te werken”, vertelt oprichtster Nele Vanhouwaert ons. “Ik zal dus samenwerken met lokale kwekers die hun bloemen op een biologische manier kweken.” Naast veldboeketten kan je bij ’t bloemt ook terecht voor kransen en allerlei droogbloemen.

Meer info vind je online. Prijzen vanaf 25 euro. Levering in regio Gent.

Blommm

Elke dag verschijnen er bij Blommm nieuwe losse biologische bloemen, maar ook het ‘Blommmeke van de Dag’. Ofwel: een origineel boeket, verkrijgbaar in vier formaten. Uniek en biologisch: dat is een win-win als je ‘t ons vraagt.

Meer info vind je online. Prijzen vanaf 22,50 euro. Je kan je Blommmeke van de Dag online bestellen op blommm.be en afhalen in de Waaistraat 4, Gent of in een van de andere afhaalpunten.

Flowers by Ollie

Ook zussen Sofie en Julie bieden biologische ruikers aan. In de zomer zijn dat frisse veldbloemetjes, in de winter warme droogbloemen. Elke week verkopen ze trouwens slechts tien à twintig boeketjes, afhankelijk van het aanbod bloemen. Niet twijfelen, snel kopen is de boodschap. Nog een pluspunt: je kunt ineens een knappe glazen vaas bestellen. Handig!

Meer info vind je online. Prijzen vanaf 27 euro. Bloemen worden geleverd in de regio van Lokeren.

