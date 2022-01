BINNENKIJKER. Samen en toch apart: Sofie en Joy wonen boven het huis van haar ouders. “We springen niet ongevraagd bij elkaar binnen”

Acht jaar nadat ze er vertrokken was, keerde Sofie (31) terug naar de boerderij waar ze als kind opgroeide. Samen met haar vriend Joy (31) renoveerde ze de zolder boven het huis van haar ouders tot een moderne loft met authentieke accenten. “Ik weet hoe fijn Viktor het zal vinden om hier op te groeien. Alleen hadden we dit niet gekund.”

Wie is Sofie? Volledig scherm © Stefanie Faveere • Sofie Bouckaert (31) woont in Ardooie met haar vriend Joy Crul (31) en zoontje Viktor (9 maanden) • Zij biedt ondersteuning voor leerlingen met autisme en gedragsstoornissen, hij werkt in het bedrijf van zijn vader: Dakwerken Crul • Vlak voor de bevalling verhuisden ze naar dit loftappartement boven de ouderlijke woonst • Het ontwerp gebeurde door interieurdokter.be

“Mijn overgrootvader heeft deze boerderij gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond een deel van de stallen er al en schuilden de mensen uit de buurt er. Daarna is er drie generaties lang geboerd op het erf, tot mijn ouders er zo’n vijf jaar geleden mee ophielden en ik me niet in hun voetsporen zag treden”, lacht Sofie. “Omdat het hier veel te groot was voor hun tweetjes, vroegen ze Joy en mij of we boven hen wilden komen wonen. Hij was meteen enthousiast, maar ik hield de boot af.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De ouders van Sofie wonen beneden. Rechts de inkomhal van het jonge gezin, een vroegere paardenstal. © Stefanie Faveere

“Op dat moment huurden we een appartement in de stad. We waren wel op zoek naar een hoevetje om te renoveren, want we misten de rust van het platteland. Maar alles wat in aanmerking kwam, was te duur en we wilden niet jarenlang al ons geld in bakstenen stoppen. Zo begonnen we meer en meer na te denken over het voorstel van mijn ouders. We informeerden eerst bij de gemeente of we van de hoeve een tweewoonst konden maken en checkten of ze ook groot genoeg was. Daarna gingen we met ons vieren rond de tafel zitten om alles open en eerlijk te bespreken.”

Met goede afspraken maak je goede vrienden, en dat geldt waarschijnlijk nog meer als je met je ouders onder hetzelfde dak woont. “We hebben elk een eigen oprit, terras, tuin en inkom. We zien elkaar niet elke dag en springen ook niet ongevraagd binnen. We wonen samen, maar toch apart. Op die manier werkt het perfect. Het is vooral fijn om familie dichtbij te hebben en sinds de geboorte van Viktor bieden opi en omi met plezier een helpende hand.”

“Joy en ik vinden het ook fantastisch om in deze omgeving te wonen, met een vijver waarin we vissen en zwemmen, met kippen, een moestuin … Ik weet hoe fijn Viktor het zal vinden om hier op te groeien. Alleen hadden we dit niet gekund, of we hadden ons veel moeten ontzeggen.”

Pinterest

Sofies ouders wonen beneden en het jonge gezinnetje op de vroegere zolder. “Die werd altijd gebruikt om gerief te stockeren en nooit als woonruimte. We konden de originele structuur als basis gebruiken en lieten de eiken balken en gemetselde muren zo veel mogelijk zichtbaar. Naast het authentieke wilden we ook een modern interieur. Met een Pinterestboard toonde ik Hilde De Rore van Interieurdokters wat we verlangden, en zij vertaalde dat naar een plan waar we meteen enthousiast over waren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De nok van het appartement is bijna vijf meter hoog. © Stefanie Faveere

Het appartement met een bijna vijf meter hoge nok is opgevat als een loft waarbij de zithoek, eetkamer en keuken in elkaar vloeien. “Die openheid was zeer belangrijk. Zelfs onze slaapkamer is enkel met glazen schuifdeuren afgesloten.

De vele ingemaakte kasten onder de schuine wand en het gebrek aan hoge of hangkasten houden het luchtig en versterken het ruimtegevoel. Dat doen ook de dakvensters. We hebben er maar liefst negentien. Jordy installeerde er een paar op zithoogte om ook vanuit de keuken of de woonkamer uitzicht op de velden te hebben. Het zou zonde zijn om van al dat groen niets te zien, hè?!”

Rond de schouw

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De bestaande schouw kon niet weg, dus daar hebben we aan de ene kant de keuken rond gebouwd en aan de andere een tv-meubel waarin een pelletkachel is geïntegreerd. De meubels kocht Sofie allemaal online bij Westwing. “Het was in volle lockdownperiode, dus er zat niets anders op. Het was spannend afwachten om te weten hoe de spullen er in het echt zouden uitzien, maar er zit geen enkele miskoop tussen”, lacht Sofie.

Op maat

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Standaardkasten waren geen optie, want in een oud huis als dit is er geen enkele rechte muur of wand. Het koppel klopte voor al het maatwerk en dus ook de keuken aan bij Woodaert. De liftdampkap zit in het aanrecht van composiet verstopt en komt tijdens het koken naar boven. De oven is het enige zichtbare apparaat. Alle verlichting is van het Belgische merk SLV.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Niets te verbergen

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Vanuit de zithoek kijk je binnen in de slaapkamer. “We houden van het effect als je een woning in bijna één oogopslag kan vatten en installeerden daarom glazen deuren. Je moet dan wel elke dag plichtsbewust het bed opmaken, maar dat vind ik niet erg. Met het textiel breng ik graag een beetje kleur in het interieur. Omdat ik dikwijls afwissel, wil ik er niet te veel geld aan uitgeven, maar bij winkels als Zara Home en CASA is er veel moois en betaalbaars te vinden.”

Opgeruimd staat netjes

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Omdat de stenen en balken al heel expressief zijn, is de rest van de aankleding rustig gehouden. “Het helpt ook dat we onze spullen allemaal netjes kunnen opbergen, want aan weerszijden zijn onder de schuine wand diepe kasten gemaakt. Dat is anders verloren ruimte, maar hier wordt ze toch benut.” Het contrast tussen de hagelwitte kasten en de zwarte eetkamerset van Hay geeft extra dynamiek aan de ruimte. De dakvensters brengen een zee van licht binnen.

Lees ook: