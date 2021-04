Binnenkijken in de zuiderse herenwoning van juwelenontwerpster Trissia Stavropoulos: “Exotische stukken maken alles minder saai”

Wie is ze?

• Trissia Stavropoulos (38) is de dochter van een Griekse vader en een Belgische moeder.

• Richtte met zussen Hannah en Jasmin in 2013 het juwelenmerk Stavros Sisters op.

• Getrouwd met piloot Guido (43), samen hebben ze een dochter, Kassandra (8).

• Het gezin woont in Antwerpen in een gerenoveerd herenhuis van eind 19de eeuw, op een boogscheut van ’t Zuid. De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 330 m² en een tuintje van +/- 50 m².

• Voor de aankleding riep Trissia de hulp in van haar vriendin Paulette van Hacht van de winkel Paulette in ’t Stad.

Californisch modernisme

“Ik ben wellicht niet de enige met een oude woning die er een haat-liefdeverhouding mee heeft”, vertelt Trissia. “Het huis heeft last van typische ouderdomskwaaltjes en af en toe frustreert het ons dat we na elf jaar nog altijd niet klaar zijn met alles te vernieuwen. Maar ik ben ook enorm aan deze plek gehecht. Ik ken elk hoekje door en door, tot het specifieke krakende geluid dat bepaalde vloerplanken maken. Het voelt alsof ik voor een deel met het huis ben vergroeid. Het is voor een stuk wie ik ben.”

Trissia stak bij de aankleding dan ook haar hele persoonlijkheid en ziel in het interieur. Ze volgde niet braaf de ongeschreven regels van de klassieke of minimalistische inrichting die je bijna altijd in dit soort van huizen ziet, maar vertrouwde op haar eigen goede smaak. “Ik hou van het exotische en het kleurrijke van Mexicaanse en Braziliaanse ontwerpen, van de vormgeving van het Californische modernisme … Dat maakt het minder saai. Het eerste zie je vooral in de vele vazen, lampen en tapijten waarvan ik er maar blijf bijkopen. Dat tweede in de vintagemeubels, zoals de stoelen van Eames of de doorleefde Wassily Chairs waar ik verzot op ben.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Volledig scherm © Sandra Mermans

Die designklassieker van Marcel Breuer dateert al uit 1925 en was de eerste stoel met een gebogen buisstel. Het zijn zulke ronde vormen die op heel wat plaatsen het strakke van de rechtlijnige ruimtes doorbreken. De salontafel, de lamp van Raak, de eettafel van Eames … Op die laatste etaleert Trissia de handgemaakte juwelen van Stavros Sisters, het juwelenlabel dat ze samen met haar twee zussen heeft. “We hebben een webshop, maar soms willen klanten de collectie liever in het echt zien en eens passen. Waarom zou ik daarvoor een duur winkelpand huren als ik hier de plaats heb om hen te ontvangen?”

Wie hier vaker langskomt, zal in het interieur bijna altijd iets nieuws ontdekken, want Trissia en haar man Guido houden van verandering. “De ene keer blijft dat beperkt tot het verhuizen van een meubel of het vervangen van de kussens, de andere keer grijpen we zwaarder in. Zo verbouwden we vorig jaar de achtergevel en installeerden we grote stalen ramen tot op de vloer. Sindsdien hebben we meer contact met het groen in de tuin en voor een plantenliefhebster als ik maakt dat een groot verschil.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm De juwelen van Stavros Sisters. © Sandra Mermans

Volledig scherm Tussen de metershoge bamboe en de palmen in Trissia’s tuin waan je je in een exotisch land. © Sandra Mermans

Met metershoge bamboe, palmen, een kiwiplant, horta’s en witbruine kiezeltjes in plaats van een houten terras wanen we ons allesbehalve in Antwerpen, maar eerder in een of ander zuiders of exotisch land. “Ja, hè! Het is een heerlijk plekje dat ons afschermt van de buren. We zitten er ook beschut. En weet je wat ik zo leuk vind tijdens de zomer? Het geruis van de bladeren in de bamboe als er een briesje opsteekt. Als ik m’n ogen sluit, droom ik zo weg naar een andere plek. Dat is heel relaxerend.”

Eigen creaties

Veel dagelijkse dingen worden als decoratie uitgespeeld, zoals de boeken in de bibliotheekwand en het servies in de keuken. Beide meubels zijn eigen creaties van Trissia en haar man Guido. Hij is piloot, maar had evengoed meubelmaker kunnen zijn. Nog van zijn hand: de eettafel met een blad van cementtegels van Emery et Cie, de houten spatwand in de keuken van eiken blokjes en ook een kunstwerk van een vis die zomaar op naam van Panamarenko had kunnen staan.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Binnenkijken nina 589 De foto's van de shoot bij Trissia in Antwerpen. © Sandra Mermans

Van moeder op dochter

Een aantal stukken gaan al een half leven mee. Zo verhuisde de Deense vintage buffetkast in de slaapkamer mee van Trissia haar kot. De fauteuil van Artifort in de kamer van Kassandra heeft ze ook al sinds haar studententijd. “Het mooie aan design is dat je het van generatie op generatie kunt doorgeven. Niet alleen door het tijdloze karakter, maar ook door de kwaliteit. Na al die jaren zit de zetel nog altijd zalig. Alleen de kussens liet ik overtrekken, omdat ik niet meer zo’n fan was van het roze.”

(Lees verder onder de foto's.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Volledig scherm © Sandra Mermans

Hal met grandeur

De inkomhal is imposant met een al even indrukwekkende luchter van Tom Dixon. “Toen ik hier voor het eerst binnenstapte en de zon door het raam zag binnen schijnen, was ik meteen verliefd. Licht in huis is cruciaal. Daarom ook dat we een paar houten binnendeuren vervingen door glazen deuren.”

De hoge plafonds, het vele licht en de mozaïekvloer in de gang krijgen de volle aandacht, want er slingeren geen schoenen en jassen rond en er staan ook geen fietsen. “Ons geluk is dat we een garage hebben voor al die spullen. Voor Guido was dat een van de belangrijkste redenen om voor dit huis te kiezen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Suitesfeer

De slaapkamer heeft een hoog hotelsuitegehalte, omdat ook deze ruimte tot in de details is aangekleed. “De nis in de wand aan het bed is niet alleen handig voor een wekker, maar ook om spulletjes in te plaatsen. We schilderden de muur zwart, want ik had schrik dat het met alleen maar wit te kil zou worden.” Een gekleurde sprei, een berbertapijt en een poef van LRNCE – een Vlaamse ontwerpster die in Marokko woont – geven een zuiderse toets. Vanuit de slaapkamer is er een doorgang naar de dressing en de badkamer. Het glas in de ramen is vervangen door een spiegel, zodat ze op die wat verloren plaats een lavabo konden installeren. In de inloopdouche houdt een oude blauwe hardsteen het water tegen.

Volledig scherm © Sandra Mermans