Binnenkijken in de ecologische hoeve van keramiste Frauke:“De muren van leem regelen de vochtigheid. We voelen dat dit een gezond huis is”

Keramiste Frauke Hamerijck (35) is altijd dicht bij de natuur. In haar keramiekstudio werkt ze met klei, om te ontspannen vertoeft ze het liefst in haar tuin, waar de natuur haar vrije gang mag gaan. En wonen doet ze met haar gezin in een hoeve die gerenoveerd en ingericht is met ecologische materialen. “Ik ben hier perfect in balans”, zegt ze. Welkom in dit prachtige huis!

Wie is ze? • Frauke Hamerijck (35) studeerde kunstwetenschappen en werkte jaren in sales en marketing. Na tal van cursussen in binnen- en buitenland begon ze vijf jaar geleden met haar eigen keramiekstudio Ginger Ceramics. In niet-coronatijden geeft ze ook twee dagen per week les. (gingerceramics.be)

• Ze is getrouwd met Jo (38), samen wonen ze met Jakob (13), Warre (10) en Mona (9) in Meerbeke (Oost-Vlaanderen).

• Hun huis is een gerenoveerde en uitgebreide hoeve uit 1904 op een perceel van net geen halve hectare.

“Als kind wilde ik altijd buiten spelen. Klauteren in bomen, kampen bouwen, eropuit trekken in de velden … Op het einde van de dag kwam ik helemaal zwart thuis met een bezwete snoet en een grote glimlach op mijn gezicht. Datzelfde gelukzalige gevoel heb ik hier ook, omdat we zo dicht bij de natuur wonen. Het heeft vijf jaar geduurd voor we deze boerderij vonden, maar ik kon me geen betere plek inbeelden”, ­vertelt Frauke.

Hier glooit het landschap tussen de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Omdat de tuin zo groot is, staan er geen huizen in de buurt en is er niets dat het prachtige uitzicht belemmert. “Zodra de kinderen tijdens de zomer in bed liggen, zetten mijn man Jo en ik ons buiten om van de zonsondergang te genieten. Het is iets wat ik nooit beu word. Maar ook als ik bijvoorbeeld in de keuken sta, kijk ik dikwijls met verwondering naar onze grote kerselaars, naar de vogels in de hagen of naar ons boomgaardje met klein fruit.”

Fraukes band met de natuur is zo sterk dat ze erop stond om hun oude hoeve zo ecologisch mogelijk te verbouwen: met hout van bij ons voor de ramen, de keuken en de parketvloer, met kalkhennep en papiervlokken als isolatie en met lemen bepleistering voor de muren. “Leem is een fantastisch materiaal, want het ‘ademt’ en regelt zo de vochtigheid. Dat zorgt voor het juiste binnenklimaat. Het heeft ook een zachte, warme kleur en als de zon erop schijnt, krijgt het een gouden gloed door de glinsterende stukjes stro die erin verwerkt zitten. Dit huis is gezond, en dat voelen we ook echt. Het kostte wel meer geld dan traditioneel bouwen, maar dat vinden we oké.”

“Bij het interieur konden we besparen, omdat het meeste tweedehands of gekregen is, of omdat we het al hadden. De tafel was het eerste meubel dat Jo en ik samen kochten. We wilden er een van drie meter lang, maar hadden amper geld. Een schrijnwerker maakte de tafel van goedkoop steigerhout dat we zelf vernisten. Ze hangt bijna met haken en ogen aan elkaar, maar dat is best charmant. De zetel is een echte ­Chesterfield. Die stond in de chique kamer van Jo’s grootouders, waar de kinderen niet mochten komen en die alleen gebruikt werd als er op zondag bezoek kwam.”

Frauke en Jo hebben ook nadrukkelijk hun eigen stempel op de inrichting gedrukt door heel wat te doe-het-zelven en met een aantal eigen ontwerpen, zoals de keuken. Die is betaalbaar, door de combinatie van larikshout en groene mdf, én origineel, want bij de traditionele keukenbouwers kan je er nooit zo een vinden. Hetzelfde geldt voor de sierlijke stalen trap, waarvoor het koppel zoals altijd bij lokale ambachtsmannen aanklopte. “Het huis is echt op onze maat gemaakt. Voor ons en voor een deel ook door ons. Dat is de reden waarom we ons hier zo thuis voelen.”

De hoeve is gebouwd in 1904. Toen Frauke en Jo ze kochten, leek het alsof de tijd er was blijven stilstaan. “Het was een belevenis om hier rond te wandelen, omdat er nog veel oude spullen stonden. Enkele ervan hebben we gerecupereerd. De helft van onze gouden fotokaders in de zithoek, de spiegel in het toilet, de paravent in onze slaapkamer die ik opnieuw liet stofferen, het bistrotafeltje op ons terras … De woning heeft nog haar oude ziel, ook omdat we een paar bakstenen muren zichtbaar lieten, en dat vinden we fijn.”

Elke kamer is origineel ingericht. Zelfs de badkamer, die aangenaam verrast met een oude werkbank als meubel en twee keramieken lavabo’s die Frauke zelf draaide. Ook de douche is een eigen creatie. De groene wanden zijn van tadelakt, een natuurlijk Marokkaans pleistermateriaal waarvoor Frauke engelengeduld nodig had om het aan te brengen. Door de vele planten in de andere hoek lijkt het alsof je in de jungle ­doucht. De kinderen doen dat vaak samen. Met twee douchekoppen naast elkaar lukt dat perfect.

Atelier tevree

“De eigenlijke reden waarom we verhuisden, is dat ik meer ruimte zocht voor mijn keramiekstudio”, zegt Frauke. “Met Ginger Ceramics heb ik een droom gerealiseerd die ik al koesterde lang voor de keramiekhype losbarstte. Na mijn humaniora wilde ik keramiek en glaswerk ­studeren, maar ik moest van mijn ouders naar de universiteit. Vijf jaar geleden besliste ik om mijn passie te volgen en startte ik mijn studio op. Dat heb ik me nog geen seconde beklaagd. Ik vind klei een ongelooflijk materiaal om mee te werken. Door de vorm, de kleur, het tactiele en de ontelbare mogelijkheden, waarvan ik er nog altijd nieuwe ontdek. Als ik aan de slag ben in mijn atelier vervaagt de wereld rondom mij, en dat is een zalig gevoel.”

Driehoeksmeetkunde

Het huis heeft een grondplan in de vorm van een ruit, dus een rechthoek waaruit aan de korte zijden een driehoekige hap is genomen. Die driehoek keert op tal van plaatsen terug. Soms heel opvallend, zoals in de houten roostering van het plafond of in het betonnen terrasje aan de keuken. Een andere keer subtieler, zoals in de uitgefreesde deurgrepen van de schuifdeuren of in het dakvenster in de badkamer. “Alles is gebaseerd op de afgesneden hoek van de gevel aan de straatkant. De architecten merkten hoe erg we die wawerden en gebruikten hem als rode draad. Zelf waren we nooit op dat idee gekomen.”

