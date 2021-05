Binnenkijken bij interieurarchitect Kelly Claessens: “Ook in een huurappartement kan je op tal van manieren persoonlijkheid creëren”

Afgelopen woensdag dook Kelly als verrassing op in Blind Gekocht , waar ze de centen én het woonlot van de deelnemers in handen neemt. Zelf is de interieurarchitecte ook op zoek naar een eigen huis en daarom huurt ze voorlopig een appartement. “Ook daar kan je echt je eigen plek van maken”, zegt Kelly, die verklapt hoe je dat dan precies doet.

Wie is ze? • Kelly Claessens (39) is eigenares van meubelwinkel La Fabrika en interieurarchitect. Ze heeft ook het designbureau La Fabrika Studio, dat keukens en badkamers ontwerpt en totaalprojecten verzorgt. • Ze woont met haar zoontje Leon (7) in Brussel, waar ze in een nieuwbouw een appartement van 80 m² huurt met een overdekt terras. • Ze is elke woensdag om 20.35 uur te zien in Blind Gekocht op Play4

“Een tijdje geleden had ik zelf bijna een appartement blind gekocht”, vertelt Kelly. “Het was in een gebouw waar een vriendin woont, maar het werd niks omdat een andere kandidaat meer geld bood. Ik zou dus wel durven deelnemen aan het tv-programma. Het lijkt me fijn dat er iemand alles van a tot z voor je regelt, van het administratieve gedoe tot het kopen van de handdoeken die je mooi vindt voor de inrichting. Het bespaart je een hoop geld én stress, al weegt dat laatste misschien niet op tegen de onzekerheid over wat er met je centen gebeurt.”

Volledig scherm Een ronde tafel is een veelgebruikt trucje om de rechtlijnigheid van een ruimte te doorbreken. © Karlijne Geudens

In Blind Gekocht mag Kelly met het geld van de deelnemers aan de slag, en daar hield ze een paar slapeloze nachten aan over. “Het is zoals je op tv ziet: ik krijg amper twee uur om de koppels te leren kennen. Op basis van dat ene gesprek moet ik een huis en een interieur kiezen dat bij hen past. Dat is niet eenvoudig en dat wordt er niet beter op als je hoort dat iemand deelneemt omdat ze zo’n grote fan is van de stijl van mijn collega-interieurarchitect Bart Appeltans”, lacht Kelly, terwijl ze ons bij haar thuis een koffietje uitgiet.

Twee jaar geleden verhuisde ze naar dit gloednieuwe appartement, toen zij en de vader van haar zoontje Leon uit elkaar gingen. “Ik heb het niet zo voor nieuwbouw en al zeker niet voor de standaardafwerking die je tegenwoordig bijna overal ziet. Als een klant bij mij aanklopt voor een keuken of badkamer, probeer ik altijd iets te maken dat je elders niet vindt. Pas op, er is niks mis met een ontwerp waarvan er dertien in een dozijn zitten, maar dat ontbreekt karakter. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om persoonlijkheid in een interieur te brengen.”

“Ik doe dat in de eerste plaats met ­tamelijk veel kleur in de meubels. Geen schreeuwerige tinten, maar vooral blauw en groen waarin een grijze ondertoon zit en gecombineerd met wat roze. Het zijn complementaire kleuren die samen een warm geheel vormen. Planten mogen ­natuurlijk ook niet ontbreken, want ze verdoezelen het cleane van de witte basis. Dat geldt ook voor sfeerverlichting. Zelfs overdag hou ik ervan om een paar lampjes te doen branden. En kaarsen!”

Quote Ik vind het beter om te beginnen met één duurder stuk en dan te sparen voor het volgende. Interieurarchitect Kelly Claessens

Een ander ingrediënt van haar geslaagde interieurrecept is muurdecoratie. “Met een poster, kunstwerk of zelfs een kindertekening kan je al een verschil maken. Ik liet het blauw van mijn zitbank terugkeren in het textielkunstwerk van Ilse Acke. Het artwork in 3D van Edith Beurskens helpt dan weer om de rechtlijnigheid van de ruimte te doorbreken. Om dezelfde reden koos ik voor een ronde eettafel. Die houdt samen met de positie van mijn sofa de relatief kleine leefruimte ook open en luchtig. Eigenlijk komt het erop neer dat je in een kamer telkens moet zoeken naar de juiste oplossingen. Vaak is dat vooral een kwestie van dingen durven uitproberen, en dat ligt voor nogal wat mensen moeilijk. Ook in Blind Gekocht neem ik een paar beslissingen die de deelnemers ­anders zouden doen, maar achteraf zijn ze wel blij met het resultaat. En ik natuurlijk met hen. Het was een fijne ervaring, dus ik zeg zeker geen nee tegen een volgend seizoen.”

Een hart voor design

Kelly heeft een hart voor design en heeft het dan ook wat moeilijk met de vele spotgoedkope massaproducten die vandaag op de markt zijn. “Dat geldt voor meubels, maar evengoed voor kledingstukken. Na een korte tijd zijn die versleten, worden ze weggegooid en vervangen door iets dat even weinig geld kost. Dat is totaal niet duurzaam. Ik vind het beter om te beginnen met één duurder stuk en dan te sparen voor het volgende. Het plezante is dat je op die manier altijd iets hebt om naar uit te kijken. Dat is zoveel leuker dan in één keer alles te kopen en daar nadien niets meer aan te veranderen.”

Een greep uit haar designmeubels: een tv-meubel van Hay, wandplank van ­Valerie Objects, bijzettafel en tafellamp van Menu, sofa en stoelen van Vitra, rekje van Artek.

Volledig scherm © Karlijne Geudens

Volledig scherm © Karlijne Geudens

Speeltijd

Tijdens de lockdown was het voor veel mensen geen pretje om in de stad te wonen, omdat ze het zonder terras of buitenruimte moesten stellen. Daar had Kelly weinig last van. Het appartementsgebouw bestaat uit twee blokken met in het midden een pleintje. “Ik woon in het achterste deel, weg van de straat en het lawaai. Dat is een luxe in de stad, net als het pleintje waar Leon naar hartenlust kan spelen. Als ik niet bij hem ben, hou ik vanop het terras een oogje in het zeil. Ik beschouw het als een extra zithoekje en kleedde het ook aan met groen en een loungezetel van Vitra (de Slow Chair van de gebroeders Bouroullec). In de winter haal ik hem naar binnen en dan brengt het roze een vrolijke toets.”

Volledig scherm © Karlijne Geudens

Volledig scherm Zoontje Leon leeft zich uit op het binnenplein van het appartementsblok. © karlijn geudens

In het nieuw

Kelly verhuisde het afgelopen najaar met La Fabrika naar een nieuw pand in de Dansaertstraat. “Ik raakte een beetje in paniek toen het huurcontract in de vorige winkel werd opgezegd en ik niks anders vond. Maar het lot was mij gunstig gezind toen deze locatie in dezelfde straat vrijkwam. Het is ook maar een paar minuutjes stappen tot aan mijn appartement. In september openden we de deuren, en dat viel midden in de opnames voor Blind Gekocht. Het was een bijzonder hectische periode, want ik moest me met duizend-en-een dingen bezighouden. Maar ik ben blij met het resultaat. De winkelinrichting op mijn nieuwe adres toont perfect waar ik voor sta.”

Volledig scherm © Karlijne Geudens

Boekenwurm

Soberheid siert in de slaapkamer van Kelly. Wit zet er de toon en kleurt niet alleen de muren, maar ook de kasten van de aansluitende dressing, het nachttafeltje van Artek, haar bed en de boord erboven waarop enkele boeken staan. “Die speel ik meer uit als decoratie. Maar ik ben ook een echte lezer. De dikkere exemplaren verzamel ik op een rek aan de andere kant van de kamer. Momenteel lees ik De waarheid over de zaak Harry Quebert van Joël Dicker. En een van mijn favorieten is Een klein leven van Hanya Yanagihara. Dat is voor mij de ideale manier om te ontspannen.”

Volledig scherm © Karlijne Geudens

In de stijl van ...



Spreekt de interieurstijl van Kelle je aan? Dan kan je bij je eigen thuis al vast van start met deze leuke deco-hebbedingen.

