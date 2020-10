Beyoncé lanceert funky sportcollectie met Adidas die tegengif voor de coronablues moet zijn

Van pofmouwen tot imkerhoe­den: dit zijn de trends voor deze lente zoals gespot op de Paris Fashion Week

9 oktober In september was het weer ‘fashion month’: een maand waarin alle bekende designers hun collecties voor aankomende seizoenen tonen in grote wereldsteden. De New York Fashion Week mocht de spits afbijten, gevolgd door Londen en Milaan. Het gezegde luidt: save the best for last. Daarom wordt Parijs elk jaar bewaard als dessertje, om de modemaand met een knaller af te sluiten. Dit jaar was dat niet anders. Neem een kijkje achter de schermen van de Paris Fashion Week en ontdek welke trends er binnenkort misschien in jouw kleerkast hangen.