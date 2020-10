Bestaat dé Belgische mode? 5 deskundigen over de Belgische stijl: “We zijn eigenzinniger”

Deze designer­hand­tas wil ie-de-reen. Doe ons maar deze (veel!) goedkopere lookalikes

2 oktober Er is een nieuwe hype in het land der fashionista’s: de ‘Padded Cassette Bag' van Bottega Veneta. En we snappen heus waarom: de handtas ziet er elegant en tijdloos uit, maar ook sleek, chic en helemaal on-trend. Toch, het prijskaartje is niet zo prettig. Gelukkig spotten we online deze dupes: even hip en veel goedkoper.