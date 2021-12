Ben jij een last minute shopper? Dan helpen deze 6 beautycadeautjes mét unieke boodschap jou uit de nood

NINAWie zegt dat cosmetica oppervlakkig zijn, kreeg nog nooit het juiste cadeautje. Want naast een lekkere geur, een fluwelen textuur of een mooi design, hebben ze vaak ook een diepere betekenis. En het is net dát dat hen zo speciaal maakt. Deze zes verschillende beautygeschenkjes zijn het ultieme voorbeeld en hebben een betekenis die zo diep zit, dat niemand doorheeft dat je ze eigenlijk last minute geshopt hebt.

1. Een rozenwolk

Rozen cliché? Allesbehalve. De bloem der bloemen staat al sinds de Victoriaanse tijd symbool voor liefde, waardering en blijdschap, wat ze tot de ultieme blijk van appreciatie maakt. Waren rozengeuren vroeger uitgesproken romantisch en vrouwelijk, dan hebben ze nu een rock-’n-rollkantje gekregen. Gewaagde combinaties met citrus, peper, hout en leder zorgen voor een rauw randje dat even geschikt is voor mannen als voor vrouwen. En je schenkt meteen een boeketje dat wekenlang goed blijft. Als je daarmee niet in de roos schiet, weten wij het ook niet meer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Beautykristallen

Kristallen zijn booming beautybusiness. Of je ze nu het einde of net je reinste onzin vindt: feit is dat ze stuk voor stuk een mooie gedachte uitdragen. Vooral rozenkwarts vind je tegenwoordig in menig badkamer terug, meestal in de vorm van een gua sha (een soort platte steen waarmee je je gelaat masseert), maar evengoed als infusie of extract in skincare en make-up. Daar zitten zijn goede looks voor iets tussen, maar de steen zou daarnaast meer zelfliefde, vrede en goedheid oproepen.

Of je jezelf echt liever gaat zien van een stevige gezichtsmassage met zo’n mooie roze steen? En of je – behalve een mooie glow – veel extra voordeel haalt uit een poeder of watertje met rozenkwarts? Wellicht niet (al is wel bewezen dat massagetools de spieren helpen ontspannen en de bloedcirculatie verhogen, terwijl make-up het zelf-vertrouwen en de motivatie boost). Maar een portie positieve energie is altijd een mooi cadeau.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Juwelen (of toch ongeveer)

Toegegeven, het schenken van dure juwelen is doorgaans voor een andere feestdag. Maar dat wil niet zeggen dat je je Secret Santa geen ander soort sieraad kan schenken. De nagellakjes van juwelenontwerpster Karolin Van Loon, bijvoorbeeld, gaan mooi samen met de ringen die ze ontwerpt. De lantaarn van Diptyque – die je bovenop een geurkaars plaatst – lijkt wel gemaakt van 24 karaats goud en tovert je woonkamer om in een paradijs van dansend sfeerlicht. Hermès-lipsticks zijn dan weer een juweeltje op zich. Ze komen – net zoals de sieraden van het modehuis – met het kenmerkende oranje doosje en een stoffen etui. De kleuren (die je trouwens makkelijk kan uitklikken en verwisselen) variëren van zacht koraal en prachtig robijnrood tot verleidelijk obsidiaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Een flesje geluk

Christian Dior kennen we allemaal, maar wat velen onder ons niet weten, is dat de ontwerper bijzonder bijgelovig was. Zo nam hij overal geheime geluksbrengers mee naartoe. Eén daarvan? Lelietjes-van-dalen. Die verborg hij stiekem in de zoom van zijn jurken. Het is vanuit die gedachte dat Maison Christian Dior de geur Lucky creëerde. Een frisse, groene en schone geur op basis van lelietjes-van dalen die een bron van geluk zou zijn voor wie hem gebruikt.

Of wat dacht je van het parfum ‘Aqua Allegoria Herba Fresca’ van Guerlain, op basis van klavertjesvier? Evengoed een klein gelukje: een doosje wellness. Uit marktstudies blijkt dat we tijdens de pandemie massaal investeerden in verzorgingsproducten om onszelf in de watten te leggen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Good vibrations

Kaarsen branden is een eeuwenoud ritueel. Het vindt zijn oorsprong in religieuze gebruiken, waar licht en vuur al sinds de oudheid centraal staan. Het flakkerende vlammetje geeft licht en schept sfeer, terwijl vuur een universeel symbool is voor liefde en warmte. Er bestaat zelfs zoiets als kaarsenmagie, waarbij men gelooft dat bij het branden van kaarsen positieve energie vrijkomt.

Kennen we nog van vroeger: al die keren dat moederlief een kaarsje aanstak voor een goed examen, of wanneer oma na de kerkdienst steevast een kaarsje brandde om tegenspoed af te wenden. Eigenlijk geef je gewoon good vibes cadeau. En dat die er goed uitzien of lekker ruiken is extra mooi meegenomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

6. Geschenkjes die dubbel geven

Ga voor één van deze luxueuze giftsets. Je maakt er niet alleen jong en oud, man vrouw of x blij mee. Je geeft ook een cadeautje aan de planeet. Zo doneert Marie-Stella-Maris 5% van de omzet aan duurzame waterprojecten en timmeren ze bij BABOR al jaar en dag aan een klimaatneutrale aanpak. Caudalie stak dan weer al hun geschenkverpakkingen in een milieuvriendelijk jasje met 100% recycleerbare giftboxen (zonder virgin plastic, gemaakt uit karton en bedrukt met plantaardige inkt).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

