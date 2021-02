Ben je het beu om thuis tussen vier muren te zitten? Hang eens een spiegel op

De verkoop van spiegels boomt. Dat heeft niks met ijdelheid te maken. De kans is groot dat corona er voor iets tussenzit. Telewerkers zijn hun omgeving thuis zo beu als koude pap en een spiegel is de ideale blikvanger om de muren op te leuken. Nood aan inspiratie? Wij shopten onze favorieten bij elkaar.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, ben jij het populairste deco-item van het land? Ja, schrijft Vogue. Volgens het toonaangevende magazine is de verkoop van spiegels immens toegenomen. De vraag van één miljoen: hoe komt dat? Hebben we selfies nodig om onze Instagramfeed te kunnen vullen, nu er buitenshuis amper iets te beleven valt? Of is er iets anders aan de hand?

Teneur van het telewerk

Honderd procent zeker zijn we niet, maar we hebben een vermoeden dat de pandemie er voor iets tussenzit. In het normale leven spenderen we veel tijd op kantoor, in de auto of op het openbaar vervoer, in een restaurant, op café, bij vrienden thuis ... Nu zitten we daarentegen voortdurend in ons kot, om het nog eens te zeggen met de woorden van Open VLD-politica Maggie De Block.

Een gevolg voor veel telewerkers: het lijkt alsof de muren op je afkomen thuis. We hebben allemaal nood aan een change of scenery. Dus willen we iets op die muren hangen. Kunst of posters zijn een optie, maar dan moet je nadenken welke posters of foto’s bij elkaar passen en welke compositie je wilt toepassen. Bovendien kan een chique schilderwerk nogal prijzig zijn.

“Soms mist een kamer persoonlijkheid en heeft de ruimte wat va-va-voom nodig”, zegt ook Justina Blakeney. Zij is een interieurexpert en oprichtster van de designblog en webshop Jungalow. “Een decoratieve spiegel voegt meteen flair toe, zonder dat het een ruimte te druk maakt.” Het bewijs: volgens Vogue zijn het niet de typische, rechthoekige spiegels die trending zijn, wel de statement pieces. De exemplaren die er esthetisch goed uitzien en meteen in het oog springen.

(Lees verder onder de foto’s.)

‘t Zonnetje in huis

Zo’n spiegel ziet er niet alleen goed uit, het is ook een praktische blikvanger. Het is namelijk een stijlvolle manier om meer zonlicht in huis te krijgen. Hang hem recht tegenover een venster en de spiegel zal heel wat licht reflecteren. Wie klein woont, kan een XL-formaat aan de muur hangen om de ruimte optisch te vergroten.

Voel je je geïnspireerd? Wij zochten én vonden alvast enkele spiegels die de moeite waard zijn om in/naar te kijken.

