Bella Hadid onthult het geheim achter haar strakke kaaklijn en jukbeenderen

Bella Hadid onderging neuscorrec­tie op haar 14de omdat ze zich "het lelijke zusje" van Gigi voelde: "Voor de rest niet aan mijn gezicht laten werken"

Bella Hadid (25) heeft in een openhartig interview met ‘Vogue’ verteld over de moeilijkheden met haar mentale gezondheid en over de druk in haar jeugd om er even goed uit te zien als haar zus Gigi. In het interview onthulde het supermodel voor eerst dat ze op 14-jarige leeftijd een neuscorrectie heeft ondergaan, iets wat ze jarenlang heeft ontkend. Ze gaf ook toe dat ze nu spijt heeft van die operatie op zo’n jonge leeftijd: “Ik vond mijn neus eigenlijk best oké.”

15 maart