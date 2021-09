Belgische vrouwen claimen het (maat)pak: “Het is aan óns, vrouwen, nu. Geen wonder dan dat we maatpakken naar ons toe trekken, hè”

“Ik heb er een in knalroze. In corduroy. In paars. Een donkergroene. Een zalmkleurige. Eentje met bloemen.” Nouchka De Maeyer (30) van by NOUCHKA kan een hele waslijst opsommen, wanneer we haar naar haar kostuumcollectie vragen. Als personal branding fotografe en online marketeer helpt ze vrouwelijke ondernemers met hun online-imago. ‘Draag een kostuum’ is geen echte tip die ze met hen deelt. Maar als we haar profiel bekijken, kan het vast geen kwaad.