Belgische vrouwelijke militairen krijgen een nieuw uniform. “Het is belangrijk dat ze zich goed voelen”

Eind dit jaar, in november, gaan onze militairen een nieuw uniform dragen. Het nieuwe ontwerp biedt meer comfort en bescherming, maar dat niet alleen: er was ook speciale aandacht voor de vrouwelijke militairen. Defensieminister Ludivine Dedonder legt uit waarom. “Maar tien procent van de Belgische militairen zijn vrouwen, dat is te weinig.”

Weg met het mannenbastion

Om meer vrouwen te rekruteren, moeten de werkomstandigheden verbeterd worden, zo klinkt het dus. En daaronder hoort ook aangepaste kleding. “Bij het ontwerp van het nieuwe uniform is er extra rekening gehouden met de morfologie”, zegt Dedonder. “Er is nu een heel breed gamma aan maten voorzien, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen zich goed voelen in het uniform.” Het gaat trouwens niet alleen over de kleding, maar de héle operationele uitrusting wordt vernieuwd: ook de op wol gebaseerde onderkledij, regenkledij, kogelvrije vest, helm en rugzak.

Defensie is nog steeds een mannenbastion, maar heel traag maar gestaag komt daar verandering in. Tussen 2017 en 2021 kwamen er 104 vrouwelijke militairen bij. In absolute aantallen lijkt dat niet veel, maar relatief gezien is er wel sprake van een sterkere toename. Vrouwen zijn op dit moment vertegenwoordigd voor 9,4 procent van het personeelsbestand. In 2017 was dat nog 7,8 procent.

Volledig scherm Minister Ludivine Dedonder met militairen die de nieuwe uniformen dragen. © BELGA

Meer comfort en bescherming

Het nieuwe uniform wordt ook gekenmerkt door een nieuw camouflagepatroon. Het grijzere Multicam vervangt het groenere Woodland, dat Belgische soldaten al sinds midden jaren negentig droegen. “Vernieuwing is altijd een goede zaak, maar hier is het vooral belangrijk dat we nu een uniform hebben dat aanpasbaar is aan de omstandigheden. Het is een soort kleerkastprincipe, verschillende laagjes, echt topmateriaal”, reageert een tevreden kolonel Geert Bouchez.

Vanaf november begint de wissel van de kledij. Tien weken later zullen 25.000 militairen een nieuw uniform hebben.

