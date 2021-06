Belgische mode verliest wéér een icoon: collectief ontslag bij Ann Demeulemeester

Toen in september het befaamde Antwerpse modelabel Ann Demeulemeester in handen kwam van de Italiaanse retailer Claudio Antonioli, bleef zakelijk leidster Anne Chapelle vaag over het lot van de vijftigtal werknemers die al jarenlang de luxekleren produceren. “Ik heb voorlopig geen melding van jobverlies. Maar op termijn zal Claudio Antonioli moeten beslissen wat met de mensen in de productie gebeurt. Ik denk dat zijn intenties goed zijn, maar hoe hij het zal uitvoeren, is vanaf nu zijn weg”, zei ze toen in een interview met De Tijd.