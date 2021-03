Belgische lanceert ‘gezond’ ondergoed voor minder vaginale probleempjes. “En het is sexyer dan katoen”

De Antwerpse Lore Janssens had vroeger regelmatig last van “een opvlieging down under ”, zoals ze het zelf noemt: vaginale ongemakjes als schimmels of ontstekingen. In de zoektocht naar oplossingen ontdekte ze hoe belangrijk het is om ‘gezond’ ondergoed te dragen. Alleen: de katoenen bommaonderbroeken in de winkel maakten haar niet echt blij. Dus ging ze zelf aan de slag, en ze maakte van ‘haar’ gezond ondergoed een statement.

‘You’ll love you here’, is de slogan van Janssens bedrijfje ‘Oh Yaz’. Het is er haar helemaal te doen om vrouwen goed in hun vel te doen voelen. En ja, een blije vagina is, wat dat betreft, zeker belangrijk.

“Ik heb daar zelf veel mee geworsteld vroeger”, vertelt Janssen op haar Instagrampagina. Niet verwonderlijk: een onderzoek uit 2018 toonde aan dat ongeveer 75 procent van de vrouwen tijdens hun leven minstens één keer met een vaginale infectie te maken krijgt.

“Ik besefte op den duur wel dat het zou helpen om ‘gezonder’ ondergoed te dragen, maar verder had ik geen idee. Impulsief als ik ben, trok ik naar de Meir. Daar stond ik dan. Ik wist wel al welke stoffen ongezond waren (de meeste, jammer genoeg), maar niet wat ik wél kon dragen.”

Gezond met een leuke twist

Wanneer het op ondergoed aankomt, is het vooral belangrijk dat je vulva kan ademen, zegt vulva-arts Hans Verstraelen (UGent). ““De vulva is een erg afgesloten deel waar veel zweet en talg geproduceerd en veel vocht vastgehouden wordt. Die vochtige omgeving zorgt voor meer wrijving, waardoor irritaties kunnen ontstaan. Daarom kies je best voor een slip gemaakt van een absorberende, ademende stof.”

Het klassieke antwoord is dan: katoenen ondergoed. “Maar daar vond ik mijn draai niet in", vertelt Lore. “Die koop je vaak in setjes van vijf stuks in één en dezelfde kleur. Niet zo sexy.” En katoen is ecologisch gezien ook allesbehalve een goede optie, zegt de Antwerpse.

Dus bedacht ze zelf een oplossing. Na veel research kwam ze uiteindelijk uit bij ‘ecovero’, een ecologischer alternatief voor viscose. “De stof wordt gemaakt van hout en pulp, afkomstig uit duurzame bosbouw. Ze komt met 50 procent minder uitstoot dan gewone viscose en vraagt om de helft minder energie en water. En vooral: de stof is erg huid- en allergievriendelijk, laat je huid ademen en is heel absorberend en vochtregulerend.”

Voor ‘Oh Yaz’ ontwierp Janssens met ecovero drie verschillende ‘gezonde’ modellen: een hipster met hoge taille, een string en een klassiek model. En als leuke twist voegde ze in elk onderbroekje een ‘affirmation’ toe, een positief mantra for your eyes only. In eentje staat bijvoorbeeld in de binnenkant, net onder de bovenrand, te lezen: ‘I’m my own soulmate.’

Voor één onderbroek betaal je 34,95 euro. Je shopt ze op de website van Oh Yaz.

