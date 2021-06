Belgisch designerduo Muller Van Severen brengt betaalbare collectie uit met meubelgigant Hay

Binnenkij­ken bij interieur­ar­chi­tect Kelly Claessens: “Ook in een huurappar­te­ment kan je op tal van manieren persoon­lijk­heid creëren”

2 mei Afgelopen woensdag dook Kelly als verrassing op in Blind Gekocht, waar ze de centen én het woonlot van de deelnemers in handen neemt. Zelf is de interieurarchitecte ook op zoek naar een eigen huis en daarom huurt ze voorlopig een appartement. “Ook daar kan je echt je eigen plek van maken”, zegt Kelly, die verklapt hoe je dat dan precies doet.