Belgian Friday: 30 items van Belgische merken die je meteen aan je winkelmandje wilt toevoegen

Een crème voor droge of vette huid? Dat is passé. Beautyrou­ti­nes op maat zitten in de lift. “Niemand heeft dag in dag uit dezelfde producten nodig”

Vergeet alles wat je dacht te weten over skincare. Niet je huidtype bepaalt wat je op je snoet smeert, wél wat je zelf graag in de spiegel wil zien. De routine op maat – waarbij je zelf mixt en matcht – wint aan populariteit. Maar hoe begin je eraan? Beautyredactrice Sophie legt het concept uit, maakt ons wegwijs in enkele van de populairste actieve ingrediënten en legt uit waarvoor je ze best gebruikt, van roodheid aanpakken tot huidveroudering tegengaan.

30 oktober