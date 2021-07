Bekend om haar wenkbrauwen, kunst en feminisme: waarom blijft Frida Kahlo zo populair?

Hoewel ze al meer dan 60 jaar geleden overleed, blijft Frida Kahlo een icoon van lef, vrouwelijkheid en creativiteit. Haar ideeën zijn ook bij jongere generaties springlevend. Maar waarom? Auteur Arianna Davis verklaart: “Zelfs in haar kwetsbare momenten was Frida haar meest authentieke zelf, en ze verontschuldigde zich daar niet voor.”

Frida Kahlo werd geboren op 6 juli 1907, overleed op 13 juli 1954 en leidde daartussen een bewogen leven. Op haar achttiende raakte de Mexicaanse kunstenares ernstig gewond bij een busongeval. Ze zou nooit kinderen kunnen krijgen en had chronische pijn. Maar het ­be­tekende ook de start van haar schilders­carrière. Frida was twee jaar bedlegerig, en ging met verf aan de slag om de verveling te trotseren.

Haar favoriete onderwerp zag ze in de spiegel. Frida was ook gulzig in de liefde. Passionele relaties, een turbulent huwelijk, buitenechtelijke affaires, een scheiding én een liefdesreünie? Check! Maar lang kon Frida niet genieten van het hernieuwde geluk met Diego Rivera, ze overleed al op haar 47ste aan een longembolie.

Je eigen grootste fan

“Met één blik op haar repertoire zie je Frida’s hele verhaal, eerlijk en ongecensureerd”, vertelt Arianna Davis, auteur van ‘Wat zou Frida doen?’. “Een verbluffende prestatie, vooral voor een vrouw die volwassen werd in de jaren twintig. Frida Kahlo is een symbool voor hoop, verandering, revolutie en veerkracht. We kunnen eindeloze lessen leren van de kunstenares, hoe je luidruchtig, met lef en kleurrijk leeft.” Altijd bleef ze zichzelf trouw. Ze werd vaak ‘Diego’s vrouw’ genoemd, maar dat weerhield Frida er niet van om haar eigen verhalen te vertellen, over miskramen, ­ontrouw, feminisme en seksualiteit.

Die innerlijke kracht zie je ook terug in de meer dan vijftig zelfportretten van Kahlo. “We delen zelden selfies die niet een klein beetje zijn bijgewerkt”, vertelt Arianna Davis. “Bedenk dan dat Frida Kahlo zich in haar zelfportretten ook anders had kunnen neerzetten. Maar ze eerde in elke penseelstreek wie ze was.”

Natuurlijk had ze ook haar onzekerheden. “Maar vanbuiten leek Frida ongegeneerd en on­vervaard”, aldus Arianna. “Ze kleedde zich altijd zo dat alle ogen op haar gericht zouden zijn. Zelfs in haar kwetsbare momenten was Frida haar meest authentieke zelf, en ze verontschuldigde zich daar niet voor”, zegt Arianna Davis. “En zoals er maar één Frida Kahlo was, zo is er ook maar één jij.”

Frida in huis

Niet alleen de ideeën van Frida leven voort, ze is ook een grote inspiratiebron voor decoratiespullen, accessoires en juwelen. Met deze items kan jij ook Frida in huis halen.

Krijg je maar niet genoeg van Frida? Nog tot en met 21 augustus kan je in de Sint-Pietersabdij in Gent de tentoonstelling ‘Frida Kahlo - Her Photos’ bezoeken. Meer info: historischehuizen.stad.gent.

