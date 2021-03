Beautyredactrice Sophie vergelijkt dure en goedkope zelfbruiners. “Soms zit er maar een paar euro verschil tussen zongekust en knaloranje”

Luxe versus budgetbeau­ty: Redactrice Sophie test het verschil tussen dure en goedkope bodycrèmes

17 januari Elke maand gaat beautyredactrice Sophie op zoek naar het beste product in zijn categorie. Deze maand: hydraterende bodycrèmes voor schrale plekjes en een droge winterhuid. Moeten we daarvoor een rib uit het lijf neertellen? Of zijn budgetopties minstens even goed? Sophie test zeven verschillende crèmes, geeft een eerlijk oordeel en een score. En jawel: eentje scoort tien op tien. “Ondanks de dikke textuur trekt de crème binnen de minuut in. Het resultaat? Zijdezachte benen en een lichte smeerverslaving.”