Beautyredactrice Sophie vergelijkt dure en goedkope BB-crèmes voor een mooie nazomerglow: “Het lijkt alsof je een permanente Instagramfilter bij je hebt”

Beautyredactrice Sophie: BB-crème, kort voor blemish balm, telt vele namen. Je vindt 'm ook onder de naam CC-crème (staat voor: ‘Colour Correcting), tinted moisturizer of getinte dagcrème, skintint of skin serum. What’s in a name? Niet veel, want allemaal doen ze hetzelfde: de huid egaliseren en tegelijkertijd verzorgen. Of ze dat ook allemaal even goed doen? Dat is een ander verhaal. Maar geen nood, want dat zocht ik graag voor je uit.